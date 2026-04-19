¡Hasta $250 millones de recompensa! Van por los cabecillas que tienen azotado al Oriente antioqueño

Las autoridades departamentales anunciaron una estrategia de recompensas económicas para fortalecer la búsqueda de cabecillas de estructuras criminales señaladas de incidir en hechos violentos en el Oriente antioqueño.

La medida fue socializada tras un consejo de seguridad realizado en Rionegro, con participación de autoridades locales y regionales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que se ofrece una cifra millonaria por información que permita desarticular las cúpulas de organizaciones como “El Mesa” y el “Clan del Golfo”, responsables del aumento de la violencia en el altiplano.

Alias “Pirry”, “Bombo” y “Fresita”: los objetivos de alto valor

En el cartel de recompensas destaca alias “Pirry”, presunto líder de “El Mesa”, por quien se ofrecen hasta 250 millones de pesos. De manera complementaria, se establecieron incentivos de hasta 100 millones de pesos por datos que conduzcan a la captura de alias “Bombo” y alias “El Loco”, asociados a la misma organización, así como de alias “Fresita”, vinculado al Clan del Golfo.

Esto le podría interesar: ¡Golpe a la minería ilegal! Destruyen maquinaria que producía 480 millones de pesos al mes en Antioquia

Según la administración departamental, estos sujetos estarían detrás de los homicidios y hechos violentos recientes en la subregión. Por ello, se solicitó a la Policía Nacional avanzar en trámites de cooperación internacional para evitar que estos criminales logren evadir la justicia fuera del país.

Presión judicial contra alias “El Montañero”

Durante el anuncio, el mandatario departamental hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación respecto a otro peso pesado de la criminalidad. Rendón solicitó a la fiscal Luz Adriana Camargo que se le devuelva la vigencia a la orden de captura contra alias “El Montañero”, considerado una figura clave dentro de la estructura de “El Mesa”.

Estas medidas buscan incentivar la denuncia ciudadana bajo estricta reserva, con el fin de avanzar en la desarticulación de estas bandas.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre inteligencia, fuerza pública y la colaboración de la comunidad es fundamental para frenar la racha de violencia que afecta la seguridad y convivencia en el Oriente antioqueño.