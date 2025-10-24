Fingió dar clases de piano y terminó preso por abuso sexual en Bogotá

Resumen: Un hombre de 30 años fue capturado en Bogotá por el delito de acceso carnal violento, luego de fingir ser profesor de piano para ganarse la confianza de una joven de 22 años y abusar de ella en su apartamento en Suba. Tras la denuncia de la víctima y tres meses de investigación, la Policía logró su detención en Teusaquillo. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 30 años, quien se hacía pasar por profesor de piano, acusado de abusar sexualmente de una mujer de 22 años en la localidad de Suba. El detenido deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio de 2025. Ese día, el hombre conoció a la víctima en un bar y, tras entablar conversación, le aseguró que era profesor de piano. Con esa excusa logró ganarse su confianza y la convenció de ir hasta su apartamento, donde presuntamente la golpeó y abusó sexualmente.

“La víctima fue atendida por Medicina Legal, entidad que determinó cinco días de incapacidad por las lesiones sufridas”, explicó la teniente coronel Natalia Otálora, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Esto le podría interesar: Exhabitantes de calle entregan más de 3.000 armas cortopunzantes para su destrucción en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Luego de la denuncia interpuesta por la joven, las autoridades activaron el Código Blanco, un protocolo especial de atención a víctimas de violencia sexual. Tras tres meses de investigación y recolección de pruebas, los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) lograron ubicar y capturar al sospechoso en la localidad de Teusaquillo.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que atente contra la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que cada denuncia es clave para avanzar en las investigaciones y fortalecer la lucha contra la violencia en la ciudad.