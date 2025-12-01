Resumen: Un hombre robó un vehículo en Engativá y desató una persecución que terminó en el sector de Castilla, donde abandonó el carro y trató de escapar a pie. La Policía lo capturó y le incautó una pistola con munición, por lo que ahora enfrentará cargos por hurto y porte ilegal de armas. Autoridades reiteraron el llamado a reportar estos casos a la Línea 123.

¡Huyó con el carro robado… pero la Policía lo alcanzó! Hombre fue detenido tras una persecución en Bogotá

Un hombre fue capturado en el noroccidente de Bogotá luego de protagonizar el hurto de un vehículo en la localidad de Engativá y emprender una fallida huida por varias vías de la ciudad.

De acuerdo con la Policía, la alerta inicial fue emitida por la central de radio mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje. Ante el reporte del robo, se activó de inmediato un plan candado en diferentes puntos de la capital, permitiendo ubicar el automotor hurtado en la Avenida Boyacá.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó evadir a las autoridades realizando maniobras bruscas y cambiando de carril repetidamente. Minutos después, abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, pero fue interceptado por agentes de la Estación de Policía Kennedy en el sector de Castilla.

Durante el registro efectuado al capturado, los uniformados hallaron en su poder una pistola con munición, por lo que además del hurto del vehículo, deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Ese sujeto trató de huir luego de robar un carro, intentó evadir a las patrullas, se metió entre carriles, abandonó el vehículo y buscó escapar a pie, pero nada de esto le sirvió y fue capturado en Kennedy, tras el plan candado de @PoliciaBogota. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Se le incautó un arma con… pic.twitter.com/xHcL1CgHes — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 1, 2025

Tanto el detenido como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará los procesos judiciales correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia en Bogotá a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer la respuesta institucional frente al crimen.