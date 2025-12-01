Resumen: Un operativo en el barrio Voto Nacional permitió desmantelar una red dedicada a producir y distribuir licor adulterado en Bogotá. Durante cinco allanamientos, las autoridades incautaron 4.077 botellas y cajas de bebidas falsificadas y de contrabando, afectando las finanzas del grupo criminal en más de 400 millones de pesos. La investigación reveló que el licor era reenvasado y sellado al vacío para venderlo como original en tiendas de barrio. El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a comprar únicamente en establecimientos formales y a reforzar el consumo responsable durante la temporada decembrina.

¡Cae mega fábrica de licor adulterado en Bogotá! Incautan más de 4.000 botellas listas para su comercialización

Un operativo en el barrio Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires, permitió desmantelar una estructura dedicada a la producción y comercialización de licor adulterado en Bogotá. En total, las autoridades decomisaron 4.077 unidades entre botellas y cajas de bebidas falsificadas y de contrabando, entre ellas whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila y champagne, listas para ser distribuidas en tiendas de barrio.

Las diligencias, que incluyeron cinco allanamientos en una misma bodega, se desarrollaron en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá a través de la SIJIN, con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, la Fiscalía, la DIAN, el INVIMA y la Secretaría de Seguridad.

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó la incautación como un golpe contundente contra la corrupción de alimentos y la usurpación de propiedad industrial. Explicó que el operativo fue posible gracias a información suministrada por distribuidoras de licor formales, que alertaron sobre movimientos sospechosos en la zona.

Según la investigación, en la fachada del negocio se exhibía licor original para no despertar sospechas, mientras que en la parte trasera se reenvasaba y sellaba al vacío el licor adulterado, que luego era distribuido como si fuera auténtico.

El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Richard Fajardo, señaló que durante la temporada decembrina se intensificarán los controles en bodegas y establecimientos comerciales, debido al aumento en la demanda de licor y al riesgo de que redes criminales aprovechen esta época para vender productos fraudulentos.

Las autoridades estiman que con este operativo se afectaron las finanzas de la estructura criminal en más de 400 millones de pesos, y destacan que la intervención permitió neutralizar un grave riesgo para la salud pública. En lo que va del 2025 ya se han capturado 25 personas por delitos relacionados con corrupción de alimentos y se han incautado más de 6.000 botellas adicionales de licor adulterado.

El subdirector de Rentas de la Gobernación de Cundinamarca, Pedro Damián Ramírez, recordó que esta acción es el resultado de más de seis meses de investigación del Grupo Anticontrabando, cuyo trabajo ha buscado proteger la vida y la salud de consumidores en Bogotá y Cundinamarca.

Finalmente, el alcalde Galán hizo un llamado a comprar licor únicamente en establecimientos formales y a verificar detalladamente botellas, tapas, sellos y estampillas. También insistió en el consumo responsable durante las festividades, recordando que diciembre suele registrar un aumento en incidentes asociados al abuso del alcohol.