    Hurto en Teusaquillo termina en arresto: hallan armas y seis celulares hurtados

    Los uniformados detectaron el vehículo vinculado al hurto y realizaron la captura durante labores de patrullaje.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Hurto en Teusaquillo termina en arresto: hallan armas y seis celulares hurtados
    Foto: Policía de Bogotá.
    Hurto en Teusaquillo termina en arresto: hallan armas y seis celulares hurtados

    Resumen: La Policía de Bogotá capturó a tres hombres y una mujer tras un hurto en un comercio de Teusaquillo, incautando un arma traumática, un arma cortopunzante, un proveedor con cartuchos y seis celulares robados. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades reiteran la importancia de denunciar delitos a la línea 123.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Policía de Bogotá informó la captura de cuatro personas –tres hombres y una mujer– implicadas en un hurto a un establecimiento comercial en la localidad de Teusaquillo, al noroccidente de la ciudad. La operación policial se registró en el barrio Tabora, donde los uniformados detectaron un vehículo vinculado al delito gracias a un reporte previo de la central de radio.

    Al inspeccionar el automóvil, las autoridades encontraron un arsenal variado: un arma traumática, un proveedor con tres cartuchos, un arma cortopunzante y seis celulares que habían sido sustraídos del comercio. Los capturados y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.

    El teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Engativá, destacó que este operativo se suma a los resultados obtenidos en lo que va del año 2025, período en el que la estación ha detenido a más de 1.700 personas por distintos delitos y ha recuperado cerca de 200 celulares robados.

    Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que estas denuncias son fundamentales para fortalecer los procesos investigativos y garantizar sanciones efectivas.


