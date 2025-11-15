Hurto en Teusaquillo termina en arresto: hallan armas y seis celulares hurtados

Resumen: La Policía de Bogotá capturó a tres hombres y una mujer tras un hurto en un comercio de Teusaquillo, incautando un arma traumática, un arma cortopunzante, un proveedor con cartuchos y seis celulares robados. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades reiteran la importancia de denunciar delitos a la línea 123.

La Policía de Bogotá informó la captura de cuatro personas –tres hombres y una mujer– implicadas en un hurto a un establecimiento comercial en la localidad de Teusaquillo, al noroccidente de la ciudad. La operación policial se registró en el barrio Tabora, donde los uniformados detectaron un vehículo vinculado al delito gracias a un reporte previo de la central de radio.

Al inspeccionar el automóvil, las autoridades encontraron un arsenal variado: un arma traumática, un proveedor con tres cartuchos, un arma cortopunzante y seis celulares que habían sido sustraídos del comercio. Los capturados y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Esto le podría interesar: ¡Caos en mina de Angelópolis! Rescatan a cuatro mineros y un quinto queda sepultado tras sorpresivo derrumbe

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Engativá, destacó que este operativo se suma a los resultados obtenidos en lo que va del año 2025, período en el que la estación ha detenido a más de 1.700 personas por distintos delitos y ha recuperado cerca de 200 celulares robados.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o constituya un delito a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que estas denuncias son fundamentales para fortalecer los procesos investigativos y garantizar sanciones efectivas.