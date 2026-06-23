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    ¡Ya una vez acertó! El gatito «vidente» Nimbus dice quien gana entre Colombia y congo

    El respeto que se ha ganado Nimbus no es una coincidencia. El felino saltó a la fama internacional tras acertar con precisión en otros pronósticos

    Publicado por: SoloDuque

    colombia congo gato
    ¡Ya una vez acertó! El gatito «vidente» Nimbus dice quien gana entre Colombia y congo

    Resumen: El respeto que se ha ganado Nimbus no es una coincidencia. El felino saltó a la fama internacional tras acertar con precisión en sus pronósticos durante el Mundial de Qatar 2022

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La fiebre mundialista no solo se vive en las pizarras tácticas, sino también en el terreno de las cábalas más curiosas. A pocas horas del crucial partido de la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara (Akron), un tierno pero famoso protagonista se robó la atención de la hinchada: Nimbus, el gato vidente.

    El veredicto del felino: Ilusión tricolor

    En la antesala de este compromiso por la segunda fecha del Grupo K, el animal fue consultado bajo su habitual dinámica de elección. Para alegría del país, Nimbus se inclinó por la opción que favorece a la Selección Colombia, desatando una ola de entusiasmo y optimismo entre los fanáticos que siguen de cerca el torneo.

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    ¿Por qué le cree la hinchada?

    El respeto que se ha ganado Nimbus no es una coincidencia. El felino saltó a la fama internacional tras acertar con precisión en sus pronósticos durante el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, cada una de sus apariciones genera una enorme expectativa, convirtiéndose en el amuleto digital que los hinchas buscan para encontrar señales positivas antes de que ruede el balón.
    El combo perfecto: El aval de Nimbus, ruda y buen fútbol

    Con este «empujón anímico» del gato vidente, Colombia salta a la cancha con la atmósfera a su favor para enfrentar un panorama que se puso picante temprano:

    Presión en la tabla: Portugal ya cumplió con su tarea al golear 5-0 a Uzbekistán (con doblete de Cristiano Ronaldo), lo que obliga a la Tricolor a sumar de a tres si quiere recuperar el liderato solitario.

    Guerra de misticismo: Al supuesto «vudú» y juego físico del equipo congoleño, la hinchada colombiana ahora no solo le contrapone el humor, el agua bendita y el ramito de ruda, sino también el infalible veredicto de Nimbus.

    La mesa está servida en territorio mexicano. Con el talento del equipo y el «sello de aprobación» de la estrella felina, ¡hoy solo vale ganar! 🇨🇴⚽

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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