¡Tragedia en la noche de Velitas! Bebé de dos años resultó quemada por una ‘chispita’ en Medellín; van 25 lesionados

La celebración del Día de las Velitas, la tradicional jornada del 7 de diciembre, dejó un saldo trágico en Medellín, donde la manipulación de pólvora disparó las cifras de lesionados en comparación con el año anterior. La víctima más joven de la noche fue una niña de tan solo dos años.

Según el balance entregado por la Secretaría de Salud de Medellín, solo la noche del 7 de diciembre registró tres nuevos casos de personas lesionadas por artefactos pirotécnicos.

La lesión que encendió las alarmas

El hecho que generó mayor consternación fue el de una bebé de dos años en la Comuna 14, El Poblado. La menor sufrió quemaduras de segundo grado en tres dedos de su mano izquierda.

La líder epidemiológica de la Secretaría de Salud, Rita Almanza, confirmó que el incidente ocurrió cuando la niña se encontraba manipulando una luz de bengala o chispita.

Tragedia en el sur y norte de la ciudad

Además del caso de la menor, la jornada dejó otros dos adultos gravemente afectados. En el barrio Robledo (Comuna 7), un hombre sufrió quemaduras de segundo grado en sus extremidades inferiores a causa del estallido de una papeleta, a pesar de estar solo en calidad de observador.

En Buenos Aires (Comuna 9), un hombre de 28 años resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro debido a la explosión de un tote. Otro hombre de 31 años sufrió quemaduras de segundo grado, laceración y amputación en los dedos de la mano por la manipulación de más totes.

Cifras alarmantes

Con estos nuevos casos, Medellín acumula 25 lesionados por pólvora en lo que va de diciembre, de los cuales cinco son menores de edad. Este panorama representa un aumento significativo frente al mismo periodo del año pasado, cuando la ciudad reportaba 17 casos.

Las autoridades reiteraron la advertencia: incluso artefactos aparentemente inocuos como las luces de bengala pueden ocasionar lesiones graves, como la pérdida de dedos o graves quemaduras, por lo que instaron a las familias a abstenerse por completo de la manipulación de cualquier tipo de pirotécnicos.