¡Hurto de carro termina en detención! Policía recupera vehículo y captura a cuatro delincuentes en Bogotá

En un operativo exitoso desarrollado por la Policía Nacional, cuatro personas fueron capturadas tras ser señaladas de participar en el hurto de un vehículo en Bogotá. El hecho se registró luego de que los sospechosos intimidaran a una mujer en la localidad de Kennedy para despojarla de su automóvil.

El operativo se ejecutó en el sector de La Favorita, gracias a la activación del plan candado, que permitió ubicar el vehículo rápidamente. En su interior fueron sorprendidos tres hombres y una mujer, quienes portaban armas cortopunzantes y un dispositivo electrónico de descargas, utilizados para amedrentar a la víctima durante el robo.

La afectada reconoció a los capturados como los responsables del hurto. Tras la detención, los cuatro individuos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, mientras que el vehículo recuperado fue entregado a su legítimo propietario.

La Secretaría Distrital de Seguridad destacó que, en lo corrido de 2025, el hurto de automotores en Bogotá ha disminuido un 31 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a la Línea 123, fortaleciendo así la colaboración con las autoridades y la seguridad en la ciudad.