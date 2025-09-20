¡Cae peligrosa banda de atracadores en Bogotá! Cinco hombres capturados por robar una droguería

Un trabajo conjunto entre la Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá permitió la captura de cinco hombres responsables de un robo violento a una droguería en la calle 108 con carrera 15, al norte de la ciudad. Los delincuentes, que operaban en varias localidades, fueron detenidos en menos de un mes de investigación.

Los hechos se remontan al 29 de agosto, cuando se cometió el asalto. Desde entonces, las autoridades iniciaron una investigación con el apoyo de las jefaturas de seguridad de las droguerías, quienes brindaron información, imágenes y antecedentes de robos similares en otras zonas de la capital.

El esfuerzo investigativo dio resultados este sábado con la captura en flagrancia de los cinco delincuentes en la Carrera Séptima con calle 52. Según las autoridades, esta banda es responsable de robos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el resultado es producto de «un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad». Las autoridades destacaron que el hurto a comercios ha tenido una reducción del 25% en lo corrido de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Secretaría de Seguridad reitera el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a la Línea 123.