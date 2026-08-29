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    La actitud sospechosa los delató: se robaron 400 metros de cable en San Pedro de Urabá

    Una patrulla logró recuperar una importante cantidad de material relacionado con el hurto de cable.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La actitud sospechosa los delató: se robaron 400 metros de cable en San Pedro de Urabá
    Foto de Policía Nacional.
    La actitud sospechosa los delató: se robaron 400 metros de cable en San Pedro de Urabá

    Resumen: Dos personas fueron capturadas por hurto de cable en San Pedro de Urabá. La Policía recuperó 400 metros de material avaluado en aproximadamente $91 millones.

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    Un procedimiento por hurto de cable terminó con la captura de dos personas en el barrio Alfonso López, en San Pedro de Urabá. La Policía Nacional realizó el operativo durante labores de vigilancia, prevención y control que se adelantaban en este sector del municipio.

    Según el reporte, los uniformados se encontraban realizando patrullajes cuando observaron a dos personas que mantenían una actitud sospechosa mientras manipulaban cable perteneciente a la infraestructura de una empresa de telecomunicaciones.

    Ante la situación, los policías se acercaron para verificar lo que estaba ocurriendo y realizaron un registro a los involucrados. Durante el procedimiento encontraron un elemento cortante tipo segueta, mientras que las personas requeridas no lograron acreditar la procedencia legal del material que estaban manipulando.

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    La situación fue posteriormente verificada con un técnico de mantenimiento de redes de la empresa de telecomunicaciones, quien confirmó a los uniformados que el cable hacía parte de la infraestructura de la compañía y que estaba siendo sustraído.

    Con esta confirmación, la Policía procedió a materializar las capturas por el hurto de cable y recuperó aproximadamente 400 metros de cable de cobertura de empalme, conector individual relleno UY2, de referencia PE-BH-SECO de 1.200 pares.

    El material recuperado fue avaluado en aproximadamente $91 millones, según la información entregada sobre el procedimiento.

    Los dos capturados, junto con los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local 85 de San Pedro de Urabá, autoridad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

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