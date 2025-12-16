Resumen: Tras el éxito rotundo de su sold out en Bogotá, Blessd confirmó la expansión de su gira nacional para inicios de 2026, sumando tres nuevas fechas en Pereira (30 de enero), Ibagué (6 de febrero) y Cali (13 de febrero). La boletería para estas presentaciones, que llevarán éxitos de su reciente álbum 'EXTRADITABLESSD' al Eje Cafetero y el Valle del Cauca, se encuentra disponible en venta general desde el pasado 11 de diciembre, luego de finalizar las etapas de preventa la semana anterior.

El ‘bendito’ Blessd confirmó que, tras su éxito en Bogotá, hará concierto en otras ciudades de Colombia

Luego del rotundo éxito obtenido en la capital del país, donde logró colgar el cartel de sold out a principios de este mes, el artista urbano Blessd ha decidido expandir su presencia en el territorio nacional. El cantante paisa confirmó que su gira llegará a Pereira, Ibagué y Cali en el primer trimestre del próximo año, respondiendo a la alta demanda de su fanaticada en el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano.

La decisión llega en un momento cumbre para la carrera del intérprete, quien este 2025 ha consolidado su propuesta con el lanzamiento de su álbum ‘EXTRADITABLESSD’ y colaboraciones de talla internacional como ‘Mírame Remix’ y ‘Te canto bajito’.

Agenda confirmada para 2026

Según la hoja de ruta revelada por el equipo del artista, las presentaciones están programadas para iniciar a finales de enero. Los seguidores de estas ciudades podrán ver en vivo el show que la crítica ha destacado por su energía y capacidad de improvisación en las siguientes fechas:

Pereira: 30 de enero de 2026, en Expo Futuro.

Ibagué: 6 de febrero de 2026, en el Néctar Arena.

Cali: 13 de febrero de 2026, en el Diamante de Béisbol.

Boletería ya disponible

Es importante recordar a los interesados que el proceso de adquisición de entradas ya se encuentra activo. Tras la etapa de pre-registro y preventa que tuvo lugar la semana pasada (entre el 9 y 10 de diciembre), la venta general quedó habilitada oficialmente desde el pasado jueves 11 de diciembre.

El evento permitirá el ingreso a mayores de 14 años, ampliando el espectro del público joven que sigue al “Bendito”. Con estas nuevas fechas, el artista busca replicar la conexión masiva que vivió en Bogotá, llevando su mezcla de “reggaetón de calle” y melodía a nuevos escenarios.