    Cae la banda ‘AK47’ en Kennedy: extorsionaban bares y lanzaban granadas

    Allanamientos en Kennedy dejaron cuatro capturados de la banda ‘AK47’, señalada de extorsionar bares y otros delitos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto Policía Nacional.
    Resumen: Capturan en Bogotá a cuatro presuntos integrantes de la banda AK47 señalados de extorsiones, ataques con granadas y homicidios en Kennedy.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En medio de un operativo adelantado por las autoridades en el suroccidente de Bogotá, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘AK47’, señalado de cometer extorsiones, ataques con explosivos y controlar el microtráfico en la localidad de Kennedy.

    Las capturas se lograron mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas en los barrios Carvajal, El Amparo, Kennedy Occidental y Llano Grande, en la localidad de Kennedy.

    Según las investigaciones de la Policía Nacional, la estructura criminal ‘AK47’ estaba conformada por tres hombres y una mujer que presuntamente se dedicaban al cobro de extorsiones a comerciantes, además de ejercer control sobre el microtráfico en sectores cercanos a la avenida Primero de Mayo.

    De acuerdo con el proceso investigativo, las principales víctimas de la organización serían comerciantes, propietarios de bares y discotecas de la localidad de Kennedy, quienes eran obligados a pagar dinero para evitar ataques contra sus establecimientos.

    Las autoridades también atribuyen a esta estructura varias acciones violentas ocurridas durante mayo y diciembre de 2025, cuando presuntamente lanzaron granadas y realizaron disparos contra algunos establecimientos nocturnos.

    Estos ataques dejaron al menos seis personas lesionadas, presuntamente como represalia por el no pago de las extorsiones.

    Además, la organización sería responsable de al menos cuatro homicidios registrados en las localidades de Kennedy y Fontibón, así como de casos de hurto a personas y robo de motocicletas.

    Entre los capturados se encuentra alias ‘El Tuerto’, señalado de ejecutar ataques contra establecimientos comerciales. Según la investigación, habría sido quien lanzó una granada al interior de una discoteca el pasado 16 de diciembre de 2025.

    También fue detenido alias ‘Gocho’, quien presuntamente se encargaba de entregar panfletos intimidatorios y realizar disparos contra las fachadas de los negocios que se negaban a pagar las extorsiones.

    Otro de los implicados es alias ‘Chinche’, quien había sido capturado en Arlington, Texas, y deportado a Colombia en 2025. Las autoridades aseguran que sería el encargado de recibir el dinero de las extorsiones y coordinar la venta de estupefacientes en la zona.

    Según las investigaciones, el cabecilla del grupo en Bogotá sería alias ‘Harold’, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá.

    Las autoridades señalaron que a los capturados les fueron imputados delitos como concierto para delinquir agravado, terrorismo y extorsión, mientras avanzan las investigaciones para determinar si están involucrados en otros hechos criminales en la ciudad.

