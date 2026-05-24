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    “Hoy Medellín avanza”: el mensaje de Fico tras la clausura de sesiones extraordinarias del Concejo

    El alcalde destacó el trabajo conjunto con el Concejo y resaltó avances en proyectos de inversión social y fortalecimiento institucional en la ciudad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    “Hoy Medellín avanza”: el mensaje de Fico tras la clausura de sesiones extraordinarias del Concejo
    Foto: @FicoGutierrez
    “Hoy Medellín avanza”: el mensaje de Fico tras la clausura de sesiones extraordinarias del Concejo

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, participó en la clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo, donde destacó el trabajo conjunto con la corporación y el avance de proyectos de inversión social, fortalecimiento institucional y apoyo a las JAL. También hizo un llamado a la convivencia y la unión, y se refirió a temas presupuestales y al panorama político nacional, insistiendo en la importancia de la participación ciudadana y las elecciones libres.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, participó en la clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, espacio en el que resaltó los proyectos debatidos recientemente por la corporación y envió un mensaje enfocado en la unión institucional, la convivencia y la participación ciudadana.

    A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aprovechó la jornada para reconocer el trabajo realizado por los concejales y concejalas de la ciudad, resaltando el papel que cumplen en la construcción de iniciativas para Medellín.

    “Gracias por su trabajo, por escuchar a la ciudadanía y por ayudar a construir ciudad desde las diferencias y el respeto institucional”, expresó el alcalde en su mensaje.

    Proyectos enfocados en inversión social y seguridad

    Durante la plenaria de clausura, el mandatario hizo referencia a los proyectos discutidos en las sesiones extraordinarias, entre ellos iniciativas relacionadas con inversión social, fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales y acciones orientadas a ampliar oportunidades para la ciudadanía.

    Asimismo, destacó la importancia de avanzar en propuestas enfocadas en la protección y seguridad de las mujeres, tema que fue mencionado durante la intervención realizada ante el Concejo.

    En medio de su discurso, Gutiérrez también insistió en la necesidad de fortalecer el respeto y la convivencia como pilares fundamentales para la ciudad.

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    Referencias a la adición presupuestal

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    Otro de los temas abordados durante la clausura fue la adición presupuestal aprobada recientemente, sobre la cual el alcalde aseguró que refleja diferencias entre modelos de administración pública.

    Según manifestó, la actual administración ha logrado consolidar una proyección positiva de ingresos gracias a un manejo transparente y responsable de los recursos públicos.

    El mandatario señaló además que Medellín continúa avanzando con proyectos que buscan fortalecer distintos frentes sociales e institucionales.

    Mensaje político y llamado ciudadano

    El alcalde también se refirió al panorama político nacional y manifestó su expectativa frente a un cambio en el rumbo del país.

    En ese sentido, afirmó que espera un gobierno que esté “del lado de la ciudadanía y no de los bandidos”, al tiempo que reiteró su rechazo frente a la corrupción.

    Finalmente, invitó a los ciudadanos a participar activamente en la construcción de la ciudad y del país, insistiendo en la importancia de garantizar elecciones libres y de trabajar alrededor de valores comunes para que Colombia, según expresó, pueda “retomar su rumbo”.


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