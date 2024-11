Por más de que el presidente Petro quiera modificar el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá no lo puede hacer, así lo señalaron congresistas de diferentes partidos al término de la sesión de la comisión de seguimiento a las obras de Metro, integrada por senadores y representantes capitalinos.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, aseguró que a pesar de que no entregan los resultados de los análisis de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, dicho estudio no puede afectar las obras que se adelantan, pues considera que este no es vinculante.

“Hoy queda claro que el contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros no es vinculante, no pretende ser elemento para tomar una decisión y solo es un mero ejercicio académico que, según ellos, plantea es generar una metodología para evaluar el costo beneficio de los proyectos de infraestructura en el futuro, es decir, no tiene ningún efecto con el actual proyecto del Metro, lo que de entrada desmonta la tesis de Gustavo Petro, que utilizaría este estudio para modificar y poner en riesgo esta obra”, aseguró el congresista de la oposición.

Entre tanto la representante a la Cámara Julia Miranda, de El Nuevo Liberalismo, señaló que se han despejado algunas dudas y temores sobre las intenciones del Gobierno al contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, aunque advierte que el Ejecutivo incurriría en arbitrariedades si decide adoptarlo vía resolución presidencial.

“Es muy valioso el ejercicio de la comisión porque hacemos un seguimiento riguroso del proyecto Metro, hoy pudimos conocer, por ejemplo, algo que nos preocupaba muchísimo y es que no es vinculante, ese estudio contratado, muy cuantioso, por $8 mil millones, para hacer un estudio académico, que además va a ser adoptado por resolución, lo que también es absolutamente cuestionable”, indicó la representante Miranda.

Además, advirtió que aunque el contrato no fue suscrito para evaluar la primera línea del Metro, si toca un aspecto de ésta, lo que le genera preocupación sobre el futuro de la obra: “porque ellos mismos dijeron que lo habían estudiado porque hay muchos datos, sin embargo, de manera preocupante ponen un manto de duda sobre algunos temas técnicos de esa línea, muy superficialmente”.

El senador David Luna, presidente de la subcomisión de seguimiento a las obras del Metro, descalificó la negativa de la Agencia Nacional de Infraestructura a entregar los análisis de la Sociedad de Ingenieros, al punto de calificar el hecho como un irrespeto al Congreso de la República y su función constitucional de ejercer el control político.

“En primer lugar el irrespeto de la ANI hacia el Congreso, hacia la división de poderes, al no entregar el estudio que contrato con la SCI y en segundo lugar, que queda absolutamente claro que la primera línea del metro avanzará, pese a que el presidente Petro hará hasta lo imposible por evitarlo. Creo que debería haber paz política, los bogotanos quieren un sistema más seguro, más veloz, que tenga la capacidad de moverse con rapidez y el Metro hace parte de ese sistema, así que esperamos que reflexione. La discusión sigue porque, básicamente, la Agencia Nacional de Infraestructura está tratando de manipular la información a ver si le puede dar algún tipo de herramienta al Presidente y, de esa manera, poder modificar el trazado, lo cual es imposible”, puntualizó el senador de Cambio Radical, también partido de oposición.

