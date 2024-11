Aunque no se conoce en su totalidad el resultado del estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) sobre los impactos de la primera línea del Metro de Bogotá, hoy se supo que el impacto de la mega obra sobre la movilidad en el corredor oriental de la ciudad será brutal.

La revelación la hizo el ingeniero Rafael Enrique Fonseca Zárate, miembro de la junta directiva de SCI, al señalar que en uno de los análisis académicos se concluyó que por la magnitud de las obras para soportar el viaducto sobre el cual transitaría el Metro capitalino, hace necesaria la eliminación de uno de los carriles de tráfico mixto.

“El proyectos actual, por lo menos con la información que tenemos hasta noviembre, tiene una suspensión casi completa de los carriles mixtos de la caracas, uno porque las pilas son demasiado grandes y ocupan un carril de Transmilenio, entonces hay que corres Transmilenio en sus dos carriles hacia uno de los costados, con lo cual solo queda un carril mixto y ese carril mixto, en el modelo que nos entregaron de la Secretaría de movilidad, tiene 80 por ciento de restricción y eso causa un impacto brutal, que a lo mejor no había sido medido”, explicó el ingeniero Fonseca.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

No obstante, Fonseca aclaró que en el contrato firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no se contempla la presentación de alternativas al actual trazado de la primera línea del Metro, porque el ejercicio es académico y su intención es generar una metodología para la evaluación de proyectos a futuro.

Lea también: La nueva fiscal general encargada de Colombia asume en medio de tensiones con el Gobierno

“Nosotros hicimos el análisis de cuatro ejercicios académicos, no alternativas, hicimos cuatro ejercicios porque no son alternativas de un proyecto que está en construcción, no estamos en una evaluación ex ante, porque esto está sucediendo; no fuimos contratados para dar una recomendación de qué tipo de Metro es que se debe hacer, no fuimos contratados para eso, fuimos contratados para hacer una metodología que sirviera para todos los proyectos de desarrollo que tengan que ver con transporte en el país”, insistió el miembro de junta directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Además, explicó que se analizó el caso de la primera línea del Metro por la cantidad de información que este proyecto contiene, pero que con los estudios académicos realizados no se pueden tomar decisiones de ningún tipo frente al proyecto que está en construcción, insistiendo en que “no fuimos contratados para eso”.

Más noticias de Política