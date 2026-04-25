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    ¡Amanecer bajo fuego! Nuevo hostigamiento armado sacude estación de Policía en Jamundí

    Hostigamiento armado contra estación de Policía en Potrerito, Jamundí, no deja heridos pero genera alerta en el Valle del Cauca.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Amanecer bajo fuego! Nuevo hostigamiento armado sacude estación de Policía en Jamundí

    Resumen: Hostigamiento armado contra estación de Policía en Potrerito, Jamundí, no deja heridos pero genera alerta en el Valle del Cauca.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo hostigamiento contra la fuerza pública se registró en la mañana de este sábado 25 de abril en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, generando alerta entre las autoridades y la comunidad.

    El hecho tuvo lugar en el corregimiento de Potrerito, donde la subestación de Policía fue blanco de un ataque armado en las primeras horas del día.

    De acuerdo con información preliminar, hombres armados habrían llegado hasta el lugar y ejecutado la acción utilizando armas de largo alcance. Durante varios minutos, se escucharon ráfagas que impactaron la infraestructura policial, lo que obligó a activar protocolos de seguridad en la zona.

    Además del intercambio de disparos, se reportó la detonación de un artefacto explosivo, al parecer una granada, lo que incrementó la tensión en el sector rural.

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    Pese a la intensidad del hostigamiento, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas ni víctimas fatales, y que la situación fue contenida oportunamente.

    Unidades de la Policía Nacional y del Ejército hicieron presencia en el lugar para reforzar la seguridad y adelantar operativos que permitan identificar a los responsables de este nuevo hecho violento. Asimismo, se mantiene vigilancia en el área para prevenir posibles acciones similares.

    Este episodio se suma a una serie de eventos recientes que han afectado el orden público en el Valle del Cauca, donde se han registrado ataques contra instalaciones oficiales.

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