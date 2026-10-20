¡Hostigamiento en San Luis! Operación contra la minería ilegal dejó tres personas heridas

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Resumen: Tropas del Ejército inutilizaron una excavadora utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento El Prodigio, en San Luis, Antioquia. Durante el operativo, los soldados fueron hostigados y tres personas resultaron heridas. Los afectados recibieron atención inicial y fueron trasladados a un centro asistencial de Rionegro, donde se recuperan satisfactoriamente.

Una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento El Prodigio, en San Luis, Antioquia, terminó con tres personas heridas luego de que las tropas del Ejército fueran hostigadas por personas que se encontraban en el sector.

Los hechos se registraron durante las últimas horas, cuando soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, adelantaban acciones contra esta actividad ilegal en la zona.

En medio del procedimiento, los militares ubicaron e inutilizaron una excavadora que, según la información entregada por la institución, era utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Sin embargo, durante el desarrollo de la operación, las tropas fueron hostigadas por personas presentes en el lugar. Ante esta situación, los uniformados reaccionaron con el propósito de preservar su integridad.

Tres personas heridas fueron trasladadas a Rionegro

Como consecuencia de los hechos, que son materia de investigación, tres personas resultaron heridas. De acuerdo con el reporte del Ejército, los afectados recibieron atención inicial por parte del enfermero de combate que acompañaba a las tropas.

Posteriormente, los heridos fueron evacuados a un centro asistencial del municipio de Rionegro, donde, según la información oficial, se recuperan satisfactoriamente.

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Hasta el momento, la información suministrada por la institución militar no precisa las identidades de las personas lesionadas ni las circunstancias específicas en las que resultaron heridas. Tampoco se detallan las características del hostigamiento registrado durante el procedimiento.

Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido en medio de la operación, mientras los hechos permanecen bajo investigación.

Ejército mantiene operaciones contra la explotación minera ilegal

La intervención se enmarca en las acciones que adelanta la Cuarta Brigada en Antioquia para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y otras actividades que afectan los recursos naturales.

El Ejército Nacional señaló que continuará desarrollando operaciones militares orientadas a la protección del medioambiente, la afectación de las finanzas de los grupos criminales y el fortalecimiento de la seguridad en el departamento.

La inutilización de la excavadora representa el resultado material reportado durante el procedimiento en El Prodigio. Entretanto, las circunstancias del hostigamiento y las lesiones de las tres personas forman parte de los hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.