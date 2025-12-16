Resumen: Hostigamiento del ELN en Valdivia, Antioquia, deja un menor herido y afecta la seguridad de la vía que conecta a Medellín con la Costa. El Ejército refuerza la vigilancia tras el ataque.

Hostigamiento armado del ELN contra el Ejército dejó un menor herido en Valdivia, Antioquia

Una grave escalada de violencia sacudió al norte de Antioquia luego de que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaran “de manera indiscriminada” a tropas militares y vehículos civiles.

El hecho se produjo en horas de la tarde del pasado lunes 16 de diciembre, sobre el sector de El Manantial, jurisdicción del municipio de Valdivia, Antioquia.

El ataque fue perpetrado mediante ráfagas de fusil y ametralladora contra las tropas del Batallón de Infantería Ligera Nº25 Rifles. La situación fue crítica, pues el hostigamiento se registró precisamente sobre la vía que conecta a Medellín con la Costa Caribe, uno de los corredores logísticos más importantes del país.

Como consecuencia de esta acción terrorista, la Séptima División del Ejército Nacional confirmó que un vehículo particular fue impactado, y un menor de edad resultó herido por el fuego cruzado.

El menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue atendido de urgencia por la comunidad y trasladado de manera inmediata al hospital de Valdivia.

Desde el Ejército Nacional se condenó el ataque, señalando que el hostigamiento “constituye una grave violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra la integridad de la Fuerza Pública, transportadores y pobladores de este sector”.

Este incidente se suma a una seguidilla de acciones que buscan amedrentar a la población civil, en el marco del Paro Armado de 72 horas decretado por el ELN, que comenzó el pasado domingo 15 de diciembre y se extendería hasta el miércoles 18.

Menos de 24 horas antes, sobre esa misma vía que une a Medellín con la Costa, criminales del ELN habían incinerado una buseta intermunicipal que cubría la ruta entre Cartagena y Medellín.

Las autoridades militares aseguraron que continuarán con las operaciones ofensivas en la región contra los grupos armados ilegales para garantizar la seguridad y el tránsito por la vía hacia la Costa Caribe, pese a las amenazas terroristas.

