Urgencias al límite: hospitales de Rionegro a punto de colapsar

Resumen: Rionegro declaró alerta hospitalaria por la sobreocupación de urgencias. Pacientes críticos esperan traslado ante la falta de camas disponibles.

El sistema de salud de Rionegro atraviesa una alerta hospitalaria sin precedentes debido a la saturación de los servicios de urgencias en clínicas y hospitales del municipio.

La alerta fue confirmada por la Secretaría de Salud local, que advirtió que las capacidades de respuesta ya fueron superadas, afectando de manera directa la atención de pacientes en condición crítica.

De acuerdo con el reporte oficial, los tiempos de espera en urgencias se han extendido de forma preocupante. Pacientes clasificados con triaje 3, considerados de prioridad media, han tenido que esperar hasta 72 horas para recibir atención médica.

La situación es aún más grave para quienes requieren manejo especializado, ya que actualmente no hay disponibilidad suficiente de camas en unidades de cuidados intensivos o áreas de alta dependencia.

El panorama en las principales instituciones es complejo. Varias clínicas y hospitales del municipio reportan múltiples pacientes críticos en espera de traslado, lo que mantiene colapsadas las zonas de urgencias y reduce la capacidad de recibir nuevas emergencias médicas.

Las autoridades señalaron que la crisis se ve agravada porque Rionegro funciona como centro de referencia para otros municipios del Oriente antioqueño.

Ante este escenario, la alcaldía de Rionegro hizo un llamado a la ciudadanía para usar los servicios de urgencias de manera responsable y a las IPS de la región para coordinar traslados hacia el Valle de Aburrá, bajo la regulación del CRUE. A

Aunque se activaron planes de contingencia, la Alcaldía reconoció que la demanda actual supera las capacidades disponibles y pidió apoyo institucional para enfrentar la emergencia.

