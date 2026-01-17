Cayeron en flagrancia con armas y droga: operativo dejó dos capturados en Abejorral

Resumen: Dos personas fueron capturadas en zona rural de Abejorral en flagrancia con armas de fuego y estupefacientes durante un operativo conjunto de la Policía y el Ejército.

En un operativo adelantado en flagrancia, dos personas fueron capturadas en zona rural del municipio de Abejorral, en el Oriente antioqueño, por su presunta participación en delitos relacionados con porte ilegal de armas y tráfico de sustancias ilícitas.

La acción se desarrolló en horas de la mañana y contó con el apoyo del Ejército Nacional, como parte de los planes de control territorial que se ejecutan en la región.

El procedimiento se realizó el pasado jueves 15 de enero, en la vereda Los Rastrojos, donde unidades de la Policía llegaron tras labores de patrullaje y verificación.

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer que se movilizaban junto a una niña de siete años. De inmediato, la menor fue trasladada a la Comisaría de Familia para garantizar la protección de sus derechos y activar los protocolos de restablecimiento.

Durante la intervención, las autoridades hallaron una considerable cantidad de estupefacientes listos para su distribución. Entre lo incautado se encontraron decenas de dosis de clorhidrato de cocaína, base de coca y marihuana, así como varias unidades de tusi y una porción adicional de base en mayor tamaño.

Todo el material fue embalado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

En el mismo operativo también se decomisaron armas de fuego. Según el reporte oficial, los uniformados incautaron dos revólveres con munición y una pistola que no contaba con cartuchos al momento del hallazgo. Ninguna de las armas presentaba documentación que acreditara su legal tenencia.

Las dos personas capturadas en flagrancia fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y por conductas relacionadas con estupefacientes.

Las autoridades avanzan en el proceso judicial para establecer si los implicados harían parte de redes de microtráfico que operan en sectores rurales del municipio.

Desde la Policía Nacional reiteraron que estos resultados son producto del trabajo articulado con el Ejército y hacen parte de la estrategia para fortalecer la seguridad, combatir el delito y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes en el departamento de Antioquia.

