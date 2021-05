A ritmo de musicoterapia y diferentes acciones artísticas, la campaña «Llegarán tan lejos como tus palabras se lo digan», llegó al Hospital Infantil de Medellín, con la cual, más de 3.500 niños y sus acompañantes se han beneficiado.

La campaña es liderada por la gestora social Diana Osorio, quien durante su visita al centro asistencial entregó un mural que permanecerá en la sala de urgencias para acompañar y recordarle a los pacientes y sus familias el poder de las palabras. La obra fue creada por Lina Diosa, artista visual, muralista y gestora cultural de la comuna 6 – Doce de Octubre.

“Estamos en el Hospital Infantil lanzando un mural diseñado y creado por Lina Diosa que hizo un trabajo hermoso, y que va a impactar a miles de niños, padres y madres que visitan este hospital. También estuvimos visitando el programa musicoterapia que ha impactado más de 3.500 personas, niñas, niños y a sus acompañantes, y estamos felices de contar los resultados y testimonios que hemos escuchado de las personas beneficiadas”, expresó la gestora social, Diana Osorio.

Además, enfatizó que con las intervenciones de musicoterapia, que buscan ayudar al tratamiento y rehabilitación de diversas patologías -incluye COVID-19- se han impactado menores, entre los 22 días de nacidos y los 16 años, y sus acompañantes.

La iniciativa ha tenido mucha aceptación por parte de los pacientes del hospital, las familias, el personal asistencial y administrativo y se sigue avanzando en su consolidación y fortalecimiento.

“A mí me ha gustado porque he aprendido muchas cosas, porque me ha calmado el dolor. Me enseñan a tocar los instrumentos, aprender sobre música, a relajarme y a descansar”, manifestó Yoselin Guzmán, beneficiaria del programa de musicoterapia.

Por su parte, el subsecretario de Ciudadanía Cultural, Marlon Vásquez, indicó que “el arte es un gran ejercicio que nos permite construir sociedad, que nos permite construir imaginarios, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que queremos impulsar en la ciudad. Utilizar el arte con la capacidad que tiene de transformar”,

Hasta el momento la campaña “Llegarán tan lejos como tus palabras se lo digan” ha impactado más de 80.000 personas mediante los videos de las mamás de JBalvin, Mariana Pajón y Falcao, difundidos a través de medios digitales.

