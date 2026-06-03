Sonsón fortalece su liderazgo agropecuario con histórico crecimiento en la producción de fresa

Resumen: Estos proyectos contaron con una inversión superior a los 780 millones de pesos, resultado de la articulación entre la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sonsón y las comunidades beneficiarias

La Administración Municipal de Sonsón continúa apostándole al campo como motor de desarrollo económico y social, fortaleciendo las economías campesinas y promoviendo el crecimiento de cadenas productivas con alto potencial para el territorio.

A través de proyectos de fortalecimiento de unidades productivas desarrollados en las veredas San Francisco, Manzanares Arriba, Tasajo, Manzanares Centro, Río Arriba, Roblalito A y Roblalito B, numerosas familias rurales han sido beneficiadas con la entrega de insumos agrícolas y material vegetal para el establecimiento de parcelas productivas de 3.000 plantas de fresa por familia.

Estos proyectos contaron con una inversión superior a los 780 millones de pesos, resultado de la articulación entre la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sonsón y las comunidades beneficiarias. Un aliado fundamental en este proceso ha sido la empresa Frutinal, que se vinculó mediante el aporte de material vegetal y el fortalecimiento de los procesos de comercialización, brindando mayores garantías para los productores y estabilidad para la venta de sus cosechas.

Los resultados reflejan el impacto positivo de esta apuesta. Mientras que en 2023 el municipio registraba una producción cercana a las 40 toneladas de fresa, en 2024 alcanzó 91 toneladas, en 2025 logró una cifra histórica de 400 toneladas y, en lo corrido de 2026, ya se reportan aproximadamente 350 toneladas producidas.

“Estos resultados demuestran que cuando las instituciones, las empresas y nuestras comunidades campesinas trabajan unidas, es posible transformar realidades y generar oportunidades para las familias rurales. Seguiremos impulsando proyectos que fortalezcan el campo y permitan que Sonsón continúe creciendo desde sus territorios”, destacó el alcalde Juan Diego Zuluaga.

Con estos avances, Sonsón no solo reafirma su vocación agropecuaria, sino que también proyecta su crecimiento hacia nuevos mercados especializados.