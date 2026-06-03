Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Sonsón fortalece su liderazgo agropecuario con histórico crecimiento en la producción de fresa

    Numerosas familias rurales han sido beneficiadas con la entrega de insumos agrícolas y material vegetal: Parcelas productivas de 3.000 plantas de fresa por familia

    Publicado por: SoloDuque

    sonson fresas portada
    Sonsón fortalece su liderazgo agropecuario con histórico crecimiento en la producción de fresa

    Resumen: Estos proyectos contaron con una inversión superior a los 780 millones de pesos, resultado de la articulación entre la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sonsón y las comunidades beneficiarias

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Administración Municipal de Sonsón continúa apostándole al campo como motor de desarrollo económico y social, fortaleciendo las economías campesinas y promoviendo el crecimiento de cadenas productivas con alto potencial para el territorio.

    A través de proyectos de fortalecimiento de unidades productivas desarrollados en las veredas San Francisco, Manzanares Arriba, Tasajo, Manzanares Centro, Río Arriba, Roblalito A y Roblalito B, numerosas familias rurales han sido beneficiadas con la entrega de insumos agrícolas y material vegetal para el establecimiento de parcelas productivas de 3.000 plantas de fresa por familia.

    sonson fresas1

    Estos proyectos contaron con una inversión superior a los 780 millones de pesos, resultado de la articulación entre la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sonsón y las comunidades beneficiarias. Un aliado fundamental en este proceso ha sido la empresa Frutinal, que se vinculó mediante el aporte de material vegetal y el fortalecimiento de los procesos de comercialización, brindando mayores garantías para los productores y estabilidad para la venta de sus cosechas.

    Los resultados reflejan el impacto positivo de esta apuesta. Mientras que en 2023 el municipio registraba una producción cercana a las 40 toneladas de fresa, en 2024 alcanzó 91 toneladas, en 2025 logró una cifra histórica de 400 toneladas y, en lo corrido de 2026, ya se reportan aproximadamente 350 toneladas producidas.

    sonson fresas2

    “Estos resultados demuestran que cuando las instituciones, las empresas y nuestras comunidades campesinas trabajan unidas, es posible transformar realidades y generar oportunidades para las familias rurales. Seguiremos impulsando proyectos que fortalezcan el campo y permitan que Sonsón continúe creciendo desde sus territorios”, destacó el alcalde Juan Diego Zuluaga.

    Con estos avances, Sonsón no solo reafirma su vocación agropecuaria, sino que también proyecta su crecimiento hacia nuevos mercados especializados.

    sonson fresas3

    sonson fresas5

    sonson fresas4

    sonson fresas6

    sonson fresas7

    sonson fresas8

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.