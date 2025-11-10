Resumen: Dos ciudadanos extranjeros fueron enviados a prisión preventiva en Medellín, señalados de asesinar con arma blanca a un habitante de calle de 61 años mientras dormía bajo el viaducto del metro, en el sector de Prado Centro. Tras el ataque, los presuntos responsables intentaron huir en un taxi, pero fueron capturados en el barrio Manrique con un cuchillo y una navaja manchados de sangre. Ninguno aceptó los cargos por homicidio agravado.

¡Horror en Prado Centro! A la cárcel dos extranjeros señalados de asesinar a un habitante de calle mientras dormía

Un juez de control de garantías envió a prisión a dos ciudadanos extranjeros señalados de participar en el homicidio de un habitante de calle ocurrido en el centro de Medellín. La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que los presentó como presuntos responsables del violento ataque.

Los procesados fueron identificados como Alexander Odosgoite y Dani Contreras, quienes enfrentarán cargos por el delito de homicidio agravado. Según la investigación, el crimen ocurrió el pasado 8 de noviembre en el sector de Prado Centro, donde la víctima, un hombre de 61 años, fue atacada con arma blanca mientras dormía bajo el viaducto del metro.

De acuerdo con el reporte judicial, el agresor le habría causado una herida en el pecho que comprometió el corazón, provocándole la muerte casi de manera inmediata.

Esto le podría interesar: Cayó alias ‘Jamario’, el cerebro financiero que extorsionaba comerciantes en el Occidente antioqueño

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Tras el ataque, los presuntos responsables emprendieron la huida a pie, pero fueron localizados poco después por unidades de la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se desplazaban en un taxi.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un cuchillo y una navaja con rastros de una sustancia similar a sangre, elementos que fueron incautados como evidencia dentro del proceso penal.

Ninguno de los detenidos aceptó los cargos que les fueron imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Sin embargo, el juez consideró que existían suficientes elementos para imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación.