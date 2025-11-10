Una motociclista murió en el deprimido de Villanueva: esto es lo que se sabe

Resumen: Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en su motocicleta en sentido Occidente-Oriente
Minuto30.com .- Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una mujer en el centro de Medellín este lunes. El hecho ocurrió poco antes de las 2:00 de la tarde en el deprimido de la Villanueva.
Según reportes preliminares, la víctima se movilizaba en su motocicleta en sentido Occidente-Oriente cuando, por razones aún bajo investigación, perdió el control del vehículo y cayó sobre la vía. El impacto fue fatal y la mujer falleció en el lugar de los hechos.
Investigación de las Causas
Las autoridades de movilidad han acudido al sitio para realizar la inspección técnica a cadáver e iniciar la investigación que determine las causas exactas del siniestro. Se investiga si el accidente se debió a fallas mecánicas, exceso de velocidad o imprudencia.
Este trágico suceso generó congestión vehicular en el sector de la Villanueva.
