Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía General de la Nación logró que un juez enviara a la cárcel a un hombre de 66 años por el presunto abuso sexual agravado de su nieta de 9 años en el barrio El Carmen, en Tunjuelito, Bogotá. La investigación del CTI determinó que los vejámenes se habrían cometido entre 2023 y 2025 cuando la menor quedaba a su cuidado. El abuelo fue imputado, pero no aceptó los cargos.

¡Conmoción en Bogotá! Encarcelan a hombre de 66 años acusado de abusar sexualmente de su nieta de 9 años

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 66 años acusado de abusar sexualmente de su nieta de 9 años en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido en varias ocasiones entre 2023 y 2025, en una vivienda del barrio El Carmen, localidad de Tunjuelito, cuando la menor quedaba bajo su cuidado.

Esto le podría interesar: ¡Megatoma en Kennedy! Más de 80 infractores sancionados y varios comercios cerrados

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recopiló material probatorio que, según el ente acusador, sustenta la imputación de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, el juez determinó que permanecerá con medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía reiteró que continuará las indagaciones para esclarecer por completo los hechos y garantizar la protección integral de la menor víctima.