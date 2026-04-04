Medellín pone freno al abuso turístico: sancionan 151 alojamientos por prácticas irregulares

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Resumen: La Alcaldía de Medellín sancionó a 151 alojamientos tras detectar irregularidades como cancelación de reservas para revenderlas más caras, cambios en condiciones pactadas y operación sin requisitos legales. Los casos se intensifican en temporadas de alta demanda, por lo que las autoridades anunciaron que continuarán los controles y pidieron a los usuarios denunciar cualquier anomalía.

En medio del incremento de visitantes por la temporada de Semana Santa, la Alcaldía de Medellín adelantó una serie de operativos que terminaron con sanciones contra 151 actores del sector de hospedaje, entre personas naturales y jurídicas, tras evidenciar conductas que afectaban directamente a los usuarios.

Las acciones de control se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad, donde las autoridades detectaron un comportamiento reiterativo: la cancelación de reservas previamente confirmadas con el fin de volver a ofrecer los mismos espacios a precios más elevados, aprovechando la alta demanda.

Prácticas que afectan al turista

Según lo informado por la Administración Distrital, esta modalidad generó perjuicios económicos a quienes ya habían asegurado su estadía, además de afectar la percepción de Medellín como destino confiable.

El subsecretario operativo, Sebastián Acosta Moncada, señaló que este tipo de actuaciones representan un abuso hacia el consumidor y van en contravía de las normas que regulan la prestación de servicios turísticos.

Hallazgos durante los operativos

Las inspecciones no solo evidenciaron problemas con las reservas. Durante los recorridos, también se identificaron otras irregularidades, como cambios injustificados en las condiciones inicialmente acordadas con los clientes y la operación de alojamientos sin cumplir con los requisitos legales exigidos.

Las verificaciones incluyeron visitas a viviendas de uso turístico, así como a establecimientos formales como hoteles y hostales. Además, se realizaron revisiones a inmobiliarias y agencias de arrendamiento para identificar posibles fallas en la cadena de comercialización de estos servicios.

Un problema que se repite

Las autoridades indicaron que estas situaciones no son aisladas. Desde diciembre de 2025, se han recibido al menos 153 reportes de usuarios que denuncian incumplimientos relacionados con reservas, modificaciones de última hora y cobros considerados excesivos.

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Este historial de quejas evidencia un patrón que tiende a intensificarse en temporadas de alta ocupación, cuando aumenta la presión sobre la oferta de alojamiento en la ciudad.

Contexto y antecedentes recientes

El tema ya había generado controversia meses atrás, especialmente durante eventos masivos que atraen gran cantidad de visitantes. En ese momento, varios usuarios reportaron cancelaciones inesperadas de reservas que luego reaparecían en el mercado con tarifas más altas.

Este tipo de situaciones encendió las alertas de las autoridades, que decidieron reforzar las labores de inspección y control en el sector.

Medidas y llamados de las autoridades

Además de las sanciones impuestas, la Alcaldía informó que se han adelantado espacios de capacitación dirigidos a actores del sector turístico, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.

Las autoridades también anunciaron que estos operativos continuarán a lo largo del año para detectar y frenar prácticas que afecten a los usuarios.

Finalmente, hicieron un llamado a los viajeros para que verifiquen las condiciones y legalidad de los alojamientos antes de realizar cualquier reserva, y reiteraron la importancia de reportar irregularidades a través de los canales oficiales.