Controlaron incendio que arrasó con varios locales en la plaza de mercado de Siloé, Cali

Este viernes 7 de noviembre, en el suroeste de Cali, se presentó un incendio estructural en la glorieta de la galería o Plaza de Mercado de Siloé, generando momentos de pánico entre comerciantes y transeúntes.

La emergencia, reportada hacia las 8:30 a. m., se presentó junto a la estación de Policía de El Lido y obligó la presencia inmediata de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, quienes lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a estructuras vecinas.

Según el parte oficial, cinco locales fueron consumidos por completo y otros veinte establecimientos resultaron afectados por el fuego y el humo.

Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, gracias a la rápida acción de los socorristas.

Hasta el lugar se desplazaron tres máquinas extintoras con 12 unidades, un carro tanque y una ambulancia con paramédicos, que apoyaron las labores de control y evaluación de posibles damnificados.

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo (SDGR) confirmó que el incendio fue controlado y que los organismos de emergencia permanecen en la zona realizando tareas de enfriamiento y remoción de escombros.

Las autoridades mantienen acordonado el sector de la calle 1 con carrera 52, e hicieron un llamado a evitar el tránsito por el área mientras avanzan las labores de inspección.

Aunque las causas del incendio aún son materia de investigación, se barajan hipótesis como un posible cortocircuito, una fuga de gas o la manipulación inadecuada de materiales inflamables.

