Resumen: Un hombre fue enviado a la cárcel en el Valle del Cauca tras ser señalado de causar la muerte de su hijo de tres años. Las autoridades establecieron que el menor presentaba múltiples lesiones recientes y antiguas que evidenciaban un grave historial de maltrato. La Fiscalía le imputó homicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó.

¡Horror en el Valle del Cauca! A la cárcel padre acusado de matar brutalmente a su hijo de 3 años

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de provocar la muerte de su hijo de tres años, en un caso que ha estremecido al Valle del Cauca por los indicios de maltrato sistemático revelados durante la investigación.

El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre en una vivienda del barrio El Vergel, donde, según la Fiscalía, el menor sufrió graves lesiones que no coincidían con la versión entregada por el presunto agresor. El hombre aseguró que el niño se había desmayado antes de bañarse y lo llevó a un centro asistencial; sin embargo, los médicos advirtieron señales claras de violencia.

Esto le podría interesar: ¡Ni Cosculluela se atrevió a tanto! El DIM le respondió a Atlético Nacional y calientan las redes sociales

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El informe de necropsia confirmó que el pequeño murió por una combinación de fracturas en las costillas, una laceración pulmonar y una hemorragia masiva en la cavidad torácica, lesiones que derivaron en una falla respiratoria aguda. Los expertos también identificaron heridas antiguas, compatibles con episodios repetidos de maltrato.

El hombre fue presentado ante una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes, quien le imputó el delito de homicidio agravado. Aunque el procesado negó los cargos durante las audiencias, el juez determinó que representaba un riesgo y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.