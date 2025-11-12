Menú Últimas noticias
    ¡Alerta! Puente a punto de colapsar amenaza con incomunicar a Pueblorrico y veredas del suroeste

    La situación actual en Puente Tierra es crítica

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: La situación actual en Puente Tierra es crítica. Si la estructura cede, se produciría la incomunicación total de las veredas afectadas

    Minuto30.com .- La comunidad del municipio de Pueblorrico, Antioquia, ha emitido una alerta urgente debido al inminente colapso de un puente clave en el sector conocido como Puente Tierra.

    Esta infraestructura es crítica, ya que no solo sirve de acceso principal a Pueblorrico, sino que también comunica a más de siete veredas y es una ruta vital hacia los municipios de Tarso e Hispania, incluyendo el importante sector de Peñalisa.

    Riesgo de incomunicación

    La situación actual en Puente Tierra es crítica. Si la estructura cede, se produciría la incomunicación total de las veredas afectadas, lo que impactaría el tránsito de vehículos, el comercio local, el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos. La comunidad teme quedar aislada, por lo que la solución a esta emergencia es de máxima prioridad.

    Los habitantes y líderes locales están haciendo un llamado desesperado a las autoridades departamentales y nacionales para que intervengan de manera inmediata en el sector. Se requieren acciones urgentes y soluciones definitivas para atender la emergencia en el puente y evitar una catástrofe logística y social que afecte a toda la subregión del Suroeste antioqueño.

