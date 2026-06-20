¡Horror en Copacabana! Judicializan a pareja investigada por explotación sexual de tres adolescentes

Resumen: Una pareja fue enviada a prisión preventiva mientras avanza una investigación en Copacabana, Antioquia, por presunta explotación sexual de tres adolescentes. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en una finca rural donde las menores fueron trasladadas y presuntamente instrumentalizadas. El proceso judicial sigue en curso mientras se recopilan pruebas y ninguno de los implicados aceptó los cargos.

Una pareja fue enviada a un centro carcelario mientras avanza una investigación por un presunto caso de explotación sexual de menores de edad ocurrido en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.

La medida fue impuesta por un juez de control de garantías tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias preliminares. El proceso está relacionado con hechos que habrían afectado a tres adolescentes y que son adelantados por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).

Los procesados fueron identificados como Karen Castrillón, de 22 años, y Óscar Franco, de 70, quienes son señalados de participar en conductas que habrían facilitado la explotación de las menores.

Lo que estableció la investigación

De acuerdo con las indagaciones, los hechos se remontan a abril de 2024. La Fiscalía sostiene que Castrillón habría contactado a las adolescentes y coordinado su traslado a una finca ubicada en zona rural de Copacabana.

Las pesquisas permitieron establecer que las jóvenes fueron llevadas hasta ese lugar, donde presuntamente ocurrieron los hechos que hoy son materia de investigación.

Según el ente acusador, las menores habrían sido utilizadas para sostener encuentros sexuales con Franco a cambio de dinero. Además, los elementos recopilados indican que en el predio se habrían presentado circunstancias que aumentaron su condición de vulnerabilidad.

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Delitos imputados

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a la mujer los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución.

Por su parte, Franco fue procesado por demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, entre otros cargos relacionados con el caso.

Durante las audiencias, ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Sin embargo, el juez consideró que existían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Continúa el proceso judicial

La defensa de Franco presentó un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el juez, por lo que el caso continuará su trámite ante las instancias correspondientes.

Entre tanto, continúa la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes, y recordaron la importancia de reportar oportunamente este tipo de casos para facilitar la actuación de las entidades competentes.