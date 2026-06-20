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    ¡Un mes después de caer de un poste de luz! Electricista remitido de Remedios murió

    El suceso se registró el 20 de mayo de 2026. El hombre se encontraba realizando sus labores operativas habituales en el municipio de Remedios

    Publicado por: SoloDuque

    Municipio de Remedios
    ¡Un mes después de caer de un poste de luz! Electricista remitido de Remedios murió

    Resumen: Debido a la severidad de los traumatismos generados por el impacto desde la altura, el cuerpo médico determinó que el paciente requería atención especializada y equipos de mayor complejidad, ordenando su traslado inmediato a la capital antioqueña.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que sería un lamentable accidente laboral cobró la vida de un hombre de 43 años en el departamento de Antioquia. La víctima, de profesión electricista, falleció en la ciudad de Medellín tras no lograr recuperarse de las graves lesiones que sufrió semanas atrás al caer desde lo alto de un poste mientras trabajaba en el municipio de Remedios.

    El fatal desenlace es el resultado de un accidente ocurrido hace un mes, el cual desencadenó una prolongada y compleja urgencia médica. De acuerdo con el reporte de las autoridades:

    El suceso se registró el 20 de mayo de 2026, cuando el hombre se encontraba realizando sus labores operativas habituales en el municipio de Remedios cuando sufrió una fuerte caída desde un poste de energía eléctrica.

    Inmediatamente después del incidente, la víctima fue auxiliada en el lugar y trasladada de urgencia al hospital local de Remedios para recibir estabilización y valoración inicial.

    Debido a la severidad de los traumatismos generados por el impacto desde la altura, el cuerpo médico determinó que el paciente requería atención especializada y equipos de mayor complejidad, ordenando su traslado inmediato a la capital antioqueña.

    El hombre fue internado en un Hospital de Medellín, donde permaneció bajo estricto cuidado médico. Pese a los constantes esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida, las lesiones resultaron incompatibles con su recuperación y finalmente se reportó su fallecimiento en las instalaciones de este centro de salud.

    Actualmente, las autoridades y entidades correspondientes avanzan en las diligencias de rigor para registrar el caso y verificar las condiciones exactas en las que operaba el trabajador, evaluando si se cumplían con los protocolos y elementos de protección personal necesarios para el trabajo seguro en alturas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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