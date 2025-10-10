Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Horror en Ciudad Bolívar! Hombre que habría secuestrado, torturado y abusado sexualmente de mujer Emberá fue enviado a la cárcel

Un hombre fue enviado a la cárcel tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura y agresión sexual de su pareja sentimental, una mujer de la comunidad indígena Emberá, en Bogotá.

Los hechos habrían ocurrido entre el 24 y 25 de septiembre en el barrio Los Alpes, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Según la investigación, el hombre citó a la víctima en su vivienda, donde la retuvo contra su voluntad durante aproximadamente 14 horas, golpeándola con distintos objetos y causándole laceraciones en su cuerpo. Además, la habría obligado a sostener relaciones sexuales violentas.

La Fiscalía imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y secuestro, cargos que no aceptó.

Tras la audiencia, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones.