Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres hombres, conocidos como los ‘Rompevidrios’, fueron capturados en la localidad de Antonio Nariño luego de romper los vidrios de un vehículo en Ciudad Berna para robar objetos de valor. La alerta de la ciudadanía permitió a la Policía activar un Plan Candado y detenerlos durante la huida. Dos de los detenidos tenían antecedentes por feminicidio y hurto agravado. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía, destacándose la importancia de la denuncia oportuna para combatir este tipo de delitos.

¡Cayeron los ‘Rompevidrios’! Tres hombres con antecedentes por feminicidio y hurto fueron capturados en Bogotá

Tres hombres fueron detenidos en la localidad de Antonio Nariño, Bogotá, luego de que intentaran robar objetos de un vehículo aprovechando el cambio de un semáforo en el sector de Ciudad Berna.

La rápida reacción de la ciudadanía alertando a la Policía permitió activar un ‘Plan Candado’ que culminó con la interceptación del vehículo en el que huían los presuntos delincuentes.

Durante la operación, los uniformados hallaron armas cortopunzantes y los elementos sustraídos, y los detenidos, hombres de entre 27 y 33 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Esto le podría interesar: ¡Capturados en flagrancia! Tres hombres fueron sorprendidos robando millonaria mercancía en Bogotá

Según el mayor Cristian Niño, comandante (e) de la Estación de Antonio Nariño, dos de los detenidos cuentan con antecedentes por feminicidio y hurto agravado y calificado, lo que agrava su situación judicial.

Esperaban el cambio de semáforo para romper los vidrios de los vehículos, hurtar a conductores y huir en otro carro, pero la alerta ciudadana permitió capturarlos. Tras una persecución, los tres cayeron en el barrio Ciudad Berna. Uno tenía anotación por feminicidio. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad ¡Estos… pic.twitter.com/HfRCpW3x33 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 9, 2025

La Policía destacó que la alerta temprana y la denuncia ciudadana fueron clave para frustrar el hurto, capturar a los responsables y garantizar pruebas suficientes para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración comunitaria es fundamental para combatir el crimen y mantener la seguridad en la ciudad.