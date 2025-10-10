¡Cayeron los ‘Rompevidrios’! Tres hombres con antecedentes por feminicidio y hurto fueron capturados en Bogotá
Foto: Policía de Bogotá.
¡Cayeron los ‘Rompevidrios’! Tres hombres con antecedentes por feminicidio y hurto fueron capturados en Bogotá

Resumen: Tres hombres, conocidos como los ‘Rompevidrios’, fueron capturados en la localidad de Antonio Nariño luego de romper los vidrios de un vehículo en Ciudad Berna para robar objetos de valor. La alerta de la ciudadanía permitió a la Policía activar un Plan Candado y detenerlos durante la huida. Dos de los detenidos tenían antecedentes por feminicidio y hurto agravado. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía, destacándose la importancia de la denuncia oportuna para combatir este tipo de delitos.

Tres hombres fueron detenidos en la localidad de Antonio Nariño, Bogotá, luego de que intentaran robar objetos de un vehículo aprovechando el cambio de un semáforo en el sector de Ciudad Berna.

La rápida reacción de la ciudadanía alertando a la Policía permitió activar un ‘Plan Candado’ que culminó con la interceptación del vehículo en el que huían los presuntos delincuentes.

Durante la operación, los uniformados hallaron armas cortopunzantes y los elementos sustraídos, y los detenidos, hombres de entre 27 y 33 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según el mayor Cristian Niño, comandante (e) de la Estación de Antonio Nariño, dos de los detenidos cuentan con antecedentes por feminicidio y hurto agravado y calificado, lo que agrava su situación judicial.

La Policía destacó que la alerta temprana y la denuncia ciudadana fueron clave para frustrar el hurto, capturar a los responsables y garantizar pruebas suficientes para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración comunitaria es fundamental para combatir el crimen y mantener la seguridad en la ciudad.

