¡Horror en Cali! Aseguran a mujer que habría utilizado a su hija de 9 años para grabar contenido sexual

Resumen: Una mujer fue capturada en Cali y presentada ante un juez de control de garantías por hechos que habrían afectado a su hija de 9 años. Según la Fiscalía, desde 2025 la menor habría sido obligada a realizar conductas de índole sexual y a grabar videos que eran almacenados en un celular. La captura ocurrió el 22 de septiembre durante un allanamiento, y la mujer fue imputada por pornografía con persona menor de 18 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos agravados.