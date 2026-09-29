¡Horror en Cali! Aseguran a mujer que habría utilizado a su hija de 9 años para grabar contenido sexual

Resumen: Una mujer fue capturada en Cali y presentada ante un juez de control de garantías por hechos que habrían afectado a su hija de 9 años. Según la Fiscalía, desde 2025 la menor habría sido obligada a realizar conductas de índole sexual y a grabar videos que eran almacenados en un celular. La captura ocurrió el 22 de septiembre durante un allanamiento, y la mujer fue imputada por pornografía con persona menor de 18 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos agravados.
Una mujer fue capturada en Cali y presentada ante un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía la señalara de haber utilizado a su hija, de 9 años, para realizar y grabar material audiovisual con contenido sexual.
Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los hechos se habrían presentado desde 2025 y se habrían extendido hasta el momento de la captura. La menor habría sido obligada a realizar conductas de índole sexual mientras eran registradas mediante un celular.
Captura durante allanamiento
La captura se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera coordinada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.
Esto le podría interesar: ¡Una millonada bajo la lupa! Fiscalía ocupa 42 bienes que estarían ligados al ‘Clan Herrera’
Tras el procedimiento, la mujer quedó a disposición de las autoridades y posteriormente fue llevada ante un juez de control de garantías para responder por los hechos investigados.
Los cargos que enfrenta
Un fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de pornografía con persona menor de 18 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos en circunstancias de agravación.
La Fiscalía señaló que la investigación busca establecer plenamente las circunstancias en las que se habrían producido los hechos y avanzar en el esclarecimiento del caso, mientras la mujer continúa vinculada al proceso judicial.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios