Resumen: El horóscopo de este lunes 9 de noviembre de 2026 trae las predicciones de los 12 signos del zodiaco en el amor, la salud y el dinero. La semana arranca con buena energía: una meta pequeña y bien definida vale más que diez buenos propósitos.

El horóscopo del lunes 9 de noviembre de 2026 llega para abrir la semana con el pie derecho. Consulte las predicciones de todos los signos en Minuto30 y descubra qué le deparan los astros en el amor, la salud y el dinero.

El lunes marca el arranque y las estrellas invitan a empezar con intención clara: una meta pequeña, bien definida, vale más que diez buenos propósitos. Organice su semana hoy y el resto de los días le resultará más liviano.

Cada signo recibe un empujón distinto esta jornada. Confíe en su ritmo, no se compare con nadie y recuerde que la constancia silenciosa casi siempre gana.

ARIES (21 marzo al 20 abril)

La semana arranca con su energía de siempre, pero hoy conviene canalizarla con puntería. En el amor, un gesto directo y sincero resolverá más que mil vueltas; diga lo que siente sin rodeos. En el dinero, es buen día para proponer, negociar o pedir: la iniciativa está de su lado. En la salud, empiece la semana con ejercicio temprano y notará la diferencia en el ánimo. Eso sí, no atropelle a los que van más lento; cada quien tiene su ritmo.

Consejo del día: la fuerza sin dirección solo hace ruido.

TAURO (21 abril al 21 mayo)

El lunes le pide constancia, y esa es justamente su especialidad. En el amor, la estabilidad que usted ofrece será notada y agradecida; no subestime el poder de estar. En el dinero, revise sus cuentas al empezar la semana y verá oportunidades de ajuste que otros no ven. En la salud, cuide la garganta y el cuello: hidrátese bien y no descuide las pausas. Un avance pequeño hoy vale más que un plan perfecto que nunca empieza.

Consejo del día: paso firme vale más que carrera rápida.

GÉMINIS (22 mayo al 20 junio)

Su mente arranca la semana a toda velocidad: ordene las ideas antes de soltarlas. En el amor, una conversación pendiente encuentra hoy su mejor momento; hable con el corazón y no solo con la cabeza. En el dinero, evite dispersarse en varios frentes: elija uno y concéntrese. En la salud, el descanso del fin de semana le cae bien, pero no lo gaste todo de una vez. Alguien le traerá un dato útil; escuche con atención.

Consejo del día: una idea ejecutada vale más que cinco anotadas.

CÁNCER (21 junio al 22 julio)

El lunes lo encuentra sensible pero decidido, una combinación poderosa si la usa bien. En el amor, no espere que adivinen lo que necesita: pídalo con claridad y cariño. En el dinero, buen día para organizar gastos de la casa y planear la quincena. En la salud, las emociones se reflejan en el cuerpo: duerma bien y no se salte comidas por el afán. Su intuición estará fina; hágale caso en las decisiones de la semana.

Consejo del día: pedir lo que necesita también es fortaleza.

LEO (23 julio al 22 agosto)

La semana empieza con reflectores sobre usted: úselos con inteligencia. En el amor, su confianza atrae, pero la humildad enamora; combine las dos. En el dinero, puede abrirse una puerta interesante en el trabajo; llegue preparado y con propuestas concretas. En la salud, cuide la espalda y no exagere con el gimnasio el primer día. Celebre los logros ajenos hoy: la generosidad siempre vuelve multiplicada.

Consejo del día: brille con propósito, no por costumbre.

VIRGO (23 agosto al 22 septiembre)

Su lunes ideal: listas cortas, prioridades claras y una sola cosa a la vez. En el amor, los detalles prácticos cuentan: ayudar en algo concreto vale más que un discurso bonito. En el dinero, su orden financiero le dará ventaja esta semana; revise suscripciones que ya no usa. En la salud, no convierta el bienestar en otra tarea exigente: empiece suave y sea constante. Al final del día, mire lo avanzado y no solo lo pendiente.

Consejo del día: la lista más corta suele ser la más sabia.

LIBRA (23 septiembre al 22 octubre)

La diplomacia será su mejor herramienta este lunes. En el amor, un equilibrio entre dar y recibir pondrá las cosas en su lugar; no cargue usted solo con la relación. En el dinero, las negociaciones salen bien si prepara sus argumentos con calma. En la salud, busque armonía entre trabajo y descanso desde el primer día de la semana. Si hay tensión en el ambiente, su serenidad puede ser el punto de equilibrio que todos necesitan.

Consejo del día: mediar no es quedarse en la mitad, es construir puentes.

ESCORPIO (23 octubre al 21 noviembre)

Empieza la semana con su mirada estratégica más afilada que nunca. En el amor, la profundidad atrae, pero controle los celos: la confianza se demuestra, no se exige. En el dinero, hoy verá lo que otros pasan por alto; use esa ventaja con ética y paciencia. En la salud, libere tensiones con ejercicio intenso y dormirá como piedra. No guarde rencores del fin de semana: soltar también es una forma de poder.

Consejo del día: la mejor estrategia a veces es soltar.

SAGITARIO (22 noviembre al 21 diciembre)

El lunes le sabe a rutina, pero usted sabe ponerle sabor. En el amor, proponga algo diferente para esta semana: la anticipación de un plan nuevo anima cualquier relación. En el dinero, buen día para aprender algo que aumente sus ingresos a futuro; invierta en conocimiento. En la salud, empiece la semana activo, con caminata o bicicleta, y el cuerpo se lo agradecerá. Su optimismo levanta a todo el equipo: no lo guarde para usted.

Consejo del día: la rutina cambia cuando cambia su mirada.

CAPRICORNIO (22 diciembre al 20 enero)

Lunes hecho a su medida: estructura, metas y resultados. En el amor, no deje que la agenda le robe el tiempo de calidad; programe también los afectos. En el dinero, su disciplina abre puertas: es buen día para presentar propuestas o pedir lo que se merece. En la salud, cuide las rodillas y las articulaciones; caliente bien antes de entrenar. Recuerde que descansar bien también es parte del plan de trabajo.

Consejo del día: la ambición sin descanso se vuelve contra usted.

ACUARIO (21 enero al 18 febrero)

Su originalidad encontrará espacio este lunes, incluso en la oficina. En el amor, sorprenda con un detalle inesperado; lo convencional no es su estilo ni hace falta que lo sea. En el dinero, una idea poco común puede tener valor real: compártala con alguien de confianza antes de descartarla. En la salud, rompa la monotonía con una actividad nueva esta semana. Su forma distinta de ver el mundo es un regalo; úsela sin pedir permiso.

Consejo del día: lo raro de hoy puede ser lo valioso de mañana.

PISCIS (19 febrero al 20 marzo)

El lunes pide enfoque y usted puede darlo, aunque la mente quiera volar. En el amor, la ternura práctica funciona mejor que los sueños: un mensaje a tiempo, un café compartido. En el dinero, mantenga los pies en la tierra con los números; revise antes de firmar o prometer. En la salud, empiece la semana hidratándose bien y durmiendo lo suficiente. Su creatividad está alta: póngala a trabajar en algo concreto esta semana.

Consejo del día: sueñe con los ojos abiertos y las manos ocupadas.

Recuerde que el horóscopo es una guía orientativa y que las decisiones de su vida las toma usted. Siga informado con las noticias de hoy en Minuto30.