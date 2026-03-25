¡No se quede sentado! Medellín ajusta sus horarios deportivos para Semana Santa

Resumen: Conozca los horarios de piscinas, ciclovías y escenarios del INDER Medellín para esta Semana Santa 2026. ¡Prográmese para no dejar de entrenar!

La ciudad de Medellín se prepara para vivir una Semana Santa activa, adaptando la disponibilidad de sus escenarios recreativos y deportivos para que la ciudadanía mantenga su forma física durante los días de reflexión.

La alcaldía anunció que, si bien la oferta institucional habitual entrará en un receso del 30 de marzo al 4 de abril, los escenarios públicos permanecerán abiertos para la práctica libre.

Las piscinas barriales funcionarán en su horario regular, con la excepción del Jueves y Viernes Santo, días en los que el servicio se prestará únicamente hasta el mediodía, permitiendo que los bañistas aprovechen las mañanas de sol.

Para quienes disfrutan de las ruedas, las ciclovías operarán con normalidad durante los domingos de Ramos y de Resurrección; sin embargo, los trayectos habituales no estarán habilitados durante los días festivos de jueves y viernes.

Por su parte, escenarios emblemáticos como el Aeroparque Juan Pablo II mantendrán su operación regular hasta el miércoles 1 de abril, pasando a horarios de día festivo para el cierre de la semana mayor.

Lea también: ¡Bombazo en el Atanasio! Blessd revela algunos de los artistas que podrían acompañarlo en su concierto

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Es importante que los usuarios de la Bolera Suramericana, en la Unidad Deportiva de Belén, tengan en cuenta que este espacio cerrará sus puertas desde el jueves santo hasta el lunes de Pascua, retomando actividades una vez finalizada la festividad para que los deportistas recuperen su forma competitiva.

La programación no se detiene del todo, ya que puntos estratégicos como la Unidad Deportiva Granizal, el Parque Juanes de la Paz y los coliseos de Robledo y La 45, ofrecerán clases de rumba aeróbica y entrenamientos funcionales los días lunes, martes y miércoles.

Además, programas de inclusión como “Canas al Aire” y “Sin Límites” mantendrán actividades adaptadas para adultos mayores y personas con discapacidad en entornos acuáticos y gimnasios al aire libre.

Con este ajuste operativo, Medellín busca que el descanso religioso no sea una excusa para abandonar los hábitos saludables.

Más noticias de Medellín