Resumen: Conozca los horarios del Metro de Medellín para el 31 de diciembre y el 1 de enero, incluidos trenes, buses, tranvía y metrocables.

¡Ojo al horario! Así funcionará el Metro de Medellín este 31 de diciembre y el 1 de enero

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Metro de Medellín informó a los usuarios sobre los horarios especiales de operación para este 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero, con el fin de facilitar la movilidad de quienes se desplazan durante las festividades.

Para este martes 31 de diciembre, el sistema mantendrá su operación habitual hasta el cierre del día, por lo que los ciudadanos podrán utilizar el servicio dentro de los horarios establecidos. Sin embargo, la empresa recordó a los usuarios planear con anticipación sus desplazamientos, teniendo en cuenta los últimos despachos de trenes.

De acuerdo con la información oficial, los últimos trenes del sistema férreo saldrán a las 10:00 de la noche desde las estaciones Niquía y La Estrella, por lo que se recomienda a los viajeros llegar con suficiente tiempo para evitar contratiempos en sus trayectos de regreso.

Lea también: Cayó extorsionista de ‘Los Satanás’ que amenazaba comercios en Bogotá con granadas

En cuanto al 1 de enero, el Metro de Medellín operará con el horario habitual de domingos y festivos. Las líneas de trenes, buses y tranvía estarán disponibles desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, garantizando el servicio para quienes se movilicen durante el primer día del año.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Respecto a los metrocables, las líneas K y L iniciarán su operación a partir de las 8:30 a.m., mientras que las líneas H, M, P y J comenzarán a prestar servicio desde las 9:00 a.m.

La empresa reiteró el llamado a los usuarios para hacer un uso responsable del sistema, respetar las normas de convivencia y consultar los canales oficiales del Metro de Medellín para conocer cualquier novedad operativa durante las celebraciones de Año Nuevo.

Más noticias de Medellín