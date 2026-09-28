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Resumen: Alias 'Toki', señalado coordinador de La Sierra, fue capturado en Medellín durante cuatro allanamientos donde incautaron droga, armas y munición

¡Le cayeron a La Sierra! Capturan a alias ‘Toki’, señalado de coordinar la banda

Las autoridades reportaron la captura de alias Toki, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial La Sierra, durante un operativo desarrollado en la Comuna 8 de Medellín.

El procedimiento hizo parte de una investigación contra estructuras delincuenciales con presencia en la ciudad y se desarrolló mediante cuatro diligencias simultáneas de registro y allanamiento en inmuebles que ya eran objeto de seguimiento.

Durante las intervenciones también fueron capturados en flagrancia dos hombres, de 26 y 27 años. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Toki estaría relacionado con el componente de la organización dedicado a ejecutar homicidios selectivos.

Además, el hombre es investigado por hechos registrados el pasado 9 de septiembre en una institución educativa, en un caso en el que habría estado involucrado un menor de edad.

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En los allanamientos fueron incautadas 4.000 dosis de marihuana y 1.500 dosis de cocaína, para un total de 5.500 dosis de estupefacientes que, según las autoridades, fueron retiradas de circulación.

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Los uniformados también encontraron un revólver calibre .38, munición de diferentes calibres, un proveedor y material de intendencia con referencias alusivas al Clan del Golfo. Estos elementos quedaron bajo custodia para los análisis correspondientes dentro de la investigación.

El otro capturado, de 26 años, también sería investigado por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con esta estructura criminal.

Los dos hombres y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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