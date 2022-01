¡Retorna al MotoGP! Honda confirmó que Marc Márquez estará en la pretemporada en Sepang

El piloto español Marc Márquez recibió el aval médico y estará en los test de pretemporada en Sepang con su equipo el Honda Repsol tras evolucionar de manera satisfactoria de la lesión del nervio óptico que le causaba diplopía.

Los tests de Sepang se llevarán a cabo el 5 y 6 de febrero y será una evolución más en el retorno del 8 veces campéon del mundo, quién con el permiso del equipo médico encabezado por el doctor Dalmau Sanchez, ya se probó primero en una pista de motocross para luego rodar en Portimão y Aragón con una RC213V-S y CBR 600RR respectivamente.

Según informaciones del equipo, el piloto de Cervera se encuentra en óptimas condiciones para pilotar una MotoGP por lo que posterior a los test en Malasia, se dispondrá a viajar a Mandalika Indonesia una semana después.

Esta será la primera vez que Marc vuelva a conducir una MotoGP luego de su victoria en el Gran Premio de la Emilio Romagna, donde se ubicó por delante de su compañero Pol Espargaró.

As soon as he said he was feeling better, I had no doubts he would be ready for Sepang.

Let’s do this team 💪🏻 #HRC pic.twitter.com/7bq4pMyCFx

