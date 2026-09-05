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    Honda Autos fortalece su presencia en Antioquia con dos nuevas vitrinas e inversión superior a $1.700 millones

    Honda Autos y Kyromotor invierten más de $1.700 millones en dos vitrinas en Medellín y Llanogrande, mejorando su red y oferta.

    Publicado por: Julian Medina

    2 Honda Autos fortalece su presencia en Antioquia con dos nuevas vitrinas e inversión superior a 1700 millones
    Cortesía.
    Honda Autos fortalece su presencia en Antioquia con dos nuevas vitrinas e inversión superior a $1.700 millones

    Resumen: Honda Autos Colombia y su aliado Kyromotor fortalecen su presencia en Antioquia con la apertura de dos nuevas vitrinas ubicadas en Palacé (Medellín) y Llanogrande, un proyecto estratégico que representó una inversión superior a los $1.700 millones. Esta expansión no solo busca acercar el renovado portafolio de la marca y su tecnología híbrida a los consumidores de la región, sino que también despliega más de 1.000 metros cuadrados de infraestructura especializada para ofrecer un servicio de posventa integral, el cual incluye desde mantenimientos rápidos hasta reparaciones complejas con técnicos certificados de fábrica.

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    Con una inversión total que supera los $1.700 millones de pesos, Honda Autos Colombia y su nuevo aliado estratégico, Kyromotor, oficializaron la apertura de dos vitrinas comerciales en puntos clave del departamento de Antioquia: el sector de Palacé en Medellín y el corredor de Llanogrande. La alianza busca responder al dinamismo del mercado automotriz en la región y acelerar la presencia de la marca japonesa, con especial énfasis en su renovación de portafolio y tecnologías híbridas.

    La apuesta de expansión distribuye los recursos en dos zonas estratégicas de alta demanda. La sede de Llanogrande, ubicada en el kilómetro 6 de la vía Don Diego – Llanogrande, representó la mayor porción del capital con un monto superior a los $1.200 millones, destinado a cubrir la creciente exigencia de usuarios en el Oriente antioqueño. Por su parte, la vitrina de Palacé, situada en la Carrera 50 #32-72 en Medellín, requirió una inversión superior a los $500 millones para facilitar el acceso y la conveniencia de los conductores en el área urbana.

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    La incorporación de la marca al portafolio de Kyromotor responde a la transformación que vive el sector y al respaldo que Honda mantiene en el país junto con Fanalca. «Nos identificamos profundamente con Honda por su trayectoria, reconocimiento mundial y la calidad que respalda a la marca. Hoy vemos además una evolución muy interesante en su propuesta para el mercado colombiano, con nuevos productos y la tecnología híbrida que responde a las nuevas necesidades de los consumidores», afirmó Mauricio Silva, Gerente General de Kyromotor.

    El proyecto incluye además una infraestructura especializada de posventa de más de 1.000 metros cuadrados. El centro operativo cuenta con equipos de tecnología avanzada y personal técnico certificado bajo estándares internacionales de fábrica. La oferta técnica integrará servicios de mecánica y pintura express para mantenimientos ágiles, intervenciones especializadas de alta complejidad, reparación integral por colisión y un catálogo permanente de repuestos genuinos. Con este despliegue, Honda Autos Colombia y Kyromotor consolidan un modelo de atención integral en el mercado antioqueño.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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