Resumen: Federico Gutiérrez tilda de "intencional" la omisión de alias Calarcá en la lista que Petro entregó a Trump. Asegura que el bombardeo al ELN fue por presión de EE. UU.

‘¿Por qué lo omitió?’: Fico cuestiona exclusión de alias Calarcá en lista de criminales que Petro envió a Trump

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió este jueves 5 de febrero contra el presidente Gustavo Petro, calificando de “intencional” la omisión de alias Calarcá, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC, en la lista de objetivos de alto valor entregada recientemente al gobierno de los Estados Unidos.

Según Gutiérrez, resulta “demasiado grave” que, mientras el mandatario nacional busca alinearse con la administración de Donald Trump, se haya dejado por fuera al presunto determinador del derribo del helicóptero en Amalfi, donde fueron asesinados 13 policías.

Para el mandatario local, el reciente cambio de tono de Petro y el primer bombardeo contra el ELN en lo que va de su gobierno no son casualidad, sino una respuesta directa a la presión ejercida por Washington.

Gutiérrez citó declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno para sugerir que la posición de la Casa Rosada cambió radicalmente tras la operación de extracción de Nicolás Maduro. “Qué tristeza que tuvimos que esperar una reunión con Trump para que Petro tomara la decisión de combatir”, señaló el alcalde en rueda de prensa.

La polémica se centra en la “lista de criminales” que Petro presentó en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, donde figuran nombres como ‘Chiquito Malo’, ‘Iván Mordisco’ y ‘Pablito’. No obstante, para el alcalde de Medellín, la omisión de Calarcá sugiere que el Gobierno Nacional podría estar manteniendo negociaciones “bajo la mesa” con ciertos sectores de las estructuras criminales en plena época electoral.

Cabe destacar que Estados Unidos ofrece hoy una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información sobre los responsables del ataque a la aeronave de su propiedad en territorio antioqueño.

Finalmente, Gutiérrez cuestionó si esta aparente “mano dura” es una estrategia genuina o un movimiento desesperado para recuperar la legitimidad ante un gobierno estadounidense que incluso le revocó la visa al mandatario colombiano.

