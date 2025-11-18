Resumen: La Fiscalía logró 21 condenas en Cali contra 23 hombres y una mujer responsables de homicidios, feminicidios y ataques con cuchillo, que afectaron a 22 víctimas, 13 de las cuales sobrevivieron. Las penas incluyen hasta 41 años de prisión, y los delitos también abarcan hurto calificado y porte ilegal de armas. En 12 de los casos se utilizaron armas cortopunzantes, evidenciando un patrón de violencia recurrente.

Homicidios, feminicidios y ataques con cuchillo: 21 condenas por delitos contra la vida en Cali

La Fiscalía General de la Nación consiguió 21 sentencias condenatorias en Cali, Valle del Cauca, contra 23 hombres y una mujer responsables de delitos contra la vida. Los casos involucran a 22 víctimas: 13 lograron sobrevivir tras recibir atención médica, mientras que 9 fallecieron a causa de las heridas sufridas.

Entre los delitos por los que fueron condenados los responsables se encuentran homicidio, homicidio tentado, feminicidio tentado, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y utilización ilegal de insignias, todos ellos agravados según las circunstancias de cada caso.

Uno de los casos más graves involucró a Andrés Tróchez, Olegario Urrea y Fabián Ochoa, quienes fueron condenados a 41 años y 4 meses de prisión por el homicidio de una pareja ocurrido el 7 de abril de 2020 en el barrio El Caney. Los tres fueron hallados responsables de homicidio, porte ilegal de armas, hurto calificado y utilización ilegal de insignias.

Otro caso relevante fue el de Nilson Arismendi, condenado a 17 años y 4 meses de prisión por feminicidio agravado tentado. El 6 de mayo de 2023, Arismendi atacó en siete ocasiones con un vidrio a su excompañera sentimental durante una visita conyugal en un centro penitenciario. La víctima logró sobrevivir.

Asimismo, Julián Rincón recibió una condena de 8 años y 7 meses de prisión por homicidio agravado y hurto calificado, ambos tentados. El 19 de septiembre de 2024 atacó a una mujer con un arma cortopunzante para robarle el celular; afortunadamente, la víctima logró sobrevivir.

En las otras 18 sentencias se condenó a diferentes responsables por delitos similares. Según la Fiscalía, en 12 de estos hechos se utilizaron armas cortopunzantes, lo que refleja un patrón de violencia recurrente en estos delitos.

Las condenas buscan enviar un mensaje de responsabilidad y justicia frente a los actos que ponen en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos en Cali.