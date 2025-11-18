Fiscalía indaga bombardeos militares tras muerte de 15 menores

Resumen: La Fiscalía abrió indagación tras la muerte de 15 menores reclutados en bombardeos a campamentos de disidencias de alias ‘Iván Mordisco’. El órgano revisará si las Fuerzas Militares omitieron protocolos del DIH.

La Fiscalía General de la Nación abrió formalmente este martes 18 de noviembre, una indagación para establecer si las Fuerzas Militares omitieron los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los recientes bombardeos a campamentos de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Esta decisión se toma tras la confirmación de Medicina Legal sobre la muerte de 15 menores de edad que habían sido reclutados por estas facciones armadas.

Según fuentes de la entidad, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos solicitará a la Justicia Penal Militar que remita los expedientes completos sobre los ataques aéreos. El objetivo es revisar detalladamente las operaciones que se ejecutaron desde agosto hasta la fecha en zonas rurales de Caquetá, Guaviare y Arauca, donde se produjeron las muertes de los adolescentes reclutados.

Lea también: ¡Fin de la fuga! Capturado alias ‘El Chocolate’, acusado de brutal homicidio en Bogotá

El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha defendido la legalidad de los bombardeos a campamentos, asegurando que las Fuerzas Armadas actuaron bajo los parámetros del DIH. Pese a los llamados de la Defensoría del Pueblo para frenar esta modalidad de ataque, el Gobierno ha sido enfático en que no la suspenderá siempre y cuando se cumpla la normativa vigente.

Adicionalmente, la Dirección de la Fiscalía también está investigando el reclutamiento ilícito por parte de las disidencias de las FARC, buscando la ubicación de los familiares de los menores fallecidos, algunos de los cuales estaban reportados como desaparecidos.

Cabe destacar que la Justicia Penal Militar, el lunes festivo, ya había abierto una indagación propia con el propósito de «verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la Fuerza Pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado».

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación abrió un caso preliminar a nivel disciplinario. De esta manera, tres órganos de control distintos revisarán simultáneamente la legalidad y el cumplimiento de protocolos en las operaciones militares.

Más noticias de Colombia