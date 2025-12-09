Resumen: Un hombre fue asesinado dentro del MIO tras una disputa por un asiento. La agresora fue capturada y enviada a prisión. Cali supera los 950 homicidios este año.

Pelea por un asiento en el MIO terminó en tragedia: mujer asesinó a pasajero

Un homicidio se presentó dentro del sistema de transporte masivo MIO en Cali. Las cámaras de vigilancia de la estación captaron la dramática escena en la que la víctima, ya herida, desciende de un bus y avanza tambaleando por la plataforma mientras quienes estaban alrededor observan alarmados.

El ciudadano, visiblemente aturdido y en busca de ayuda, terminó desplomándose segundos después. Aunque fue remitido de inmediato a un centro médico, murió minutos más tarde a causa de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades confirmaron que la agresión se derivó de un acto de intolerancia que comenzó por una razón mínima: una disputa por un asiento dentro del vehículo.

De acuerdo con el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, la confrontación se originó cuando la presunta agresora intentó ocupar el mismo lugar en el bus donde se encontraba o se dirigía la víctima. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un violento ataque.

En medio de la riña, la mujer habría atacado al ciudadano con un arma cortopunzante, causándole varias heridas que finalmente le costaron la vida.

Los uniformados que patrullaban la zona lograron capturar a la agresora en el lugar de los hechos e incautaron el arma utilizada. Por el momento, la mujer quedó con medida de aseguramiento intramural por el delito de homicidio.

