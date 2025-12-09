El fútbol profesional colombiano vivirá una transformación en su formato a partir de 2026. El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó las modificaciones que se implementarán en la Liga BetPlay.

El directivo destacó el regreso al formato de play-offs y la eliminación de las tradicionales fechas de clásicos.

Esta decisión se hizo pública durante su intervención en el programa Despierta Win de Win Sports, generando expectativas entre los aficionados y los clubes por el nuevo calendario competitivo.

La principal novedad anunciada por Zuluaga es el cambio en la estructura de la competición, la cual abandonará los cuadrangulares semifinales para dar paso a las eliminatorias directas.

Además, la fase de todos contra todos se jugará con un total de 19 fechas, eliminado la atractiva jornada especial de clásicos.

Esta reducción en la carga de partidos responde, en gran medida, a la necesidad de optimizar el calendario, especialmente considerando que 2026 es un año de Mundial de Fútbol, lo que exige una definición más rápida del campeón.

¡Adiós a los cuadrangulares! Dimayor confirma nuevo formato para la Liga BetPlay 2026

La implementación del sistema de play-offs busca darle un nuevo aire a la fase final del torneo, buscando mayor emoción y permitiendo que los equipos se enfoquen en su rendimiento en cada cruce de eliminación directa.

La meta es clara: hacer que la Liga sea más eficiente y menos extenuante para los jugadores, sin sacrificar la calidad del espectáculo.

Si el nuevo formato se desarrolla sin contratiempos, el máximo dirigente del fútbol colombiano proyectó una fecha clave para la culminación del primer semestre.

Según las estimaciones de la Dimayor, el campeón del primer torneo de 2026 se estaría definiendo el 5 de junio.

Esta fecha límite es crucial para liberar a los jugadores que serán convocados por sus selecciones nacionales para el Mundial.

Más noticias de la Liga Betplay