Resumen: Un violento episodio de intolerancia empañó la noche del domingo en el barrio San José de la Cima, Medellín, donde Cristian Rafael Hernández Bohórquez, un hombre de 31 años oriundo de Morroa (Sucre), perdió la vida tras recibir una puñalada en el tórax durante una riña con su pareja sentimental. La presunta agresora, identificada como María Camila Medina Medina, fue capturada en el centro asistencial tras haber auxiliado a la víctima en un taxi; según su declaración inicial ante las autoridades, el ataque ocurrió como un acto de legítima defensa mientras era agredida físicamente por el hoy fallecido. El caso, que ahora se encuentra bajo investigación de la Fiscalía y el CTI, pone de relieve la preocupante escalada de violencia intrafamiliar en la capital antioqueña durante la temporada decembrina.

¿En defensa propia? En un barrio de Manrique una mujer apuñaló y asesinó a su pareja dentro de su casa

La tranquilidad del barrio San José de la Cima, en Manrique, oriente de Medellín, se vio abruptamente interrumpida la noche del pasado domingo 21 de diciembre. La situación terminó en una tragedia que hoy enluta a dos familias oriundas del departamento de Sucre y pone de presente, una vez más, la crítica situación de intolerancia y violencia intrafamiliar que azota a la capital antioqueña.

Eran aproximadamente las 20:42 horas cuando las alertas se encendieron en la Policlínica de Medellín. Hasta el centro asistencial llegó un vehículo tipo taxi transportando a un hombre con una herida de gravedad en el pecho. A pesar del esfuerzo de los galenos por estabilizarlo, los signos vitales de Cristian Rafael H. B. se desvanecieron poco después de su ingreso.

Cristian Rafael, natural de Morroa, Sucre, residía en la Calle 89 con carrera 34, en el tercer piso de una edificación del barrio San José de la Cima, Manrique. Según los reportes oficiales, el hombre presentaba una herida mortal en el tórax anterior, ocasionada por un arma cortopunzante.

El desgarrador testimonio de un testigo

La reconstrucción de los hechos fue posible gracias a la rápida intervención de la patrulla del cuadrante, que acudió a Manrique tras el llamado desesperado de la ciudadanía. Allí, los uniformados se entrevistaron con un señor, quien fue testigo presencial de la escena posterior al ataque.

Le puede interesar: Medellín fortaleció el PAE y amplió la atención a más de 200 mil estudiantes

El hombre relató a las autoridades que, mientras se encontraba cerca de la vivienda, escuchó gritos desgarradores que provenían del tercer piso. Al ingresar al inmueble para verificar qué sucedía, se encontró con una escena dantesca: María Camila M. M., pareja sentimental de la víctima, sostenía un arma cortopunzante en su mano, mientras Cristian Rafael yacía tendido en el piso emanando abundante sangre.

En un acto de humanidad, el testigo, en compañía de la misma señalada agresora, auxilió a la víctima y lo subió a un taxi desde Manrique con la esperanza de salvarle la vida, objetivo que lamentablemente no se cumplió.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La captura y la tesis de la legítima defensa

Tras confirmarse el deceso en la Policlínica, y gracias al señalamiento directo del testigo, la Policía Nacional hizo efectiva la captura de María Camila, natural de Corozal, Sucre.

Al ser abordada por las autoridades, la mujer, visiblemente afectada, entregó su versión de lo sucedido. Según su relato inicial, ella y su cónyuge se encontraban departiendo al interior de su residencia cuando se desató una fuerte Discusión. La mujer afirmó que estaba siendo agredida físicamente por su pareja sentimental y que, en un intento desesperado por defenderse de los golpes, tomó el arma blanca y lo lesionó en el tórax.

Este testimonio pone el caso en un complejo escenario jurídico. La Fiscalía General de la Nación deberá determinar si se trató de un homicidio agravado o si, por el contrario, los elementos materiales probatorios respaldan la tesis de una legítima defensa en un contexto de violencia de género.

María Camila fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de control de garantías deberá legalizar su captura y continuar con el proceso.

El cuerpo de Cristian Rafael permanece en las instalaciones de Medicina Legal, a la espera de que sus familiares realicen los trámites para el traslado y las honras fúnebres en su tierra natal.

¿En defensa propia? En un barrio de Manrique una mujer apuñaló y asesinó a su pareja dentro de su casa