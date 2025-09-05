Resumen: Una menor de 14 años es la presunta responsable de un homicidio en Segovia de un joven de 19 años. Las autoridades investigan el crimen como una riña pasional.

Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja

Las autoridades investigan un presunto homicidio en Segovia en el que una menor de tan solo 14 años, al parecer, habría asesinado a su pareja, un joven de 19 años, en medio de una acalorada discusión.

Los hechos habrían ocurrido la noche del miércoles 3 de septiembre, al interior de una vivienda ubicada en la zona urbana del municipio. Según los reportes preliminares, en medio de una pelea, la adolescente, identificada como Karen, supuestamente tomó un cuchillo y atacó a su pareja Juan, causándole una herida de gravedad en el abdomen.

Pese a que el joven fue trasladado de inmediato a un hospital local por vecinos y familiares, el personal médico no pudo salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

La Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen, el cual, según la información preliminar, está siendo investigado como una riña de «carácter pasional».

El caso, por la edad de la presunta agresora, ha generado consternación en la comunidad y las autoridades no han entregado más detalles adicionales sobre los hechos.

