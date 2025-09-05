¡Oportunidad para creativos! Abren convocatoria de incentivos cinematográficos en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Comisión Fílmica de Medellín (FilMedellín), ha lanzado una nueva convocatoria de Incentivos Cinematográficos en Medellín (ICAM) para el segundo semestre de 2025.

La iniciativa, que cuenta con una bolsa de recursos cercana a los $1.000 millones, busca fortalecer la industria audiovisual y consolidar a la capital antioqueña como un territorio creativo y competitivo a nivel nacional e internacional.

“El objetivo es fortalecer la industria audiovisual y cinematográfica, atraer producciones nacionales e internacionales y generar un impacto económico positivo, consolidando a Medellín como un territorio creativo y competitivo”, expresó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

La convocatoria está dirigida a una amplia gama de proyectos, incluyendo largometrajes, cortometrajes, series de ficción y no ficción, videojuegos, y audiovisuales expandidos.

Se establecieron tres modalidades para las postulaciones: para proyectos locales en desarrollo, producción y posproducción; para producciones nacionales e internacionales que se realicen en la ciudad; y un incentivo automático para empresas locales que participen en festivales, mercados y premiaciones de orden internacional.

Las empresas elegidas podrán recibir un reembolso de hasta el 20% de los gastos realizados en servicios audiovisuales en la ciudad.

La invitación para postularse a estos incentivos cinematográficos en Medellín estará abierta hasta el 14 de septiembre.

Los interesados deberán registrar sus proyectos aquí, donde un comité especializado evaluará las propuestas para seleccionar a los beneficiarios.

