Cayó ‘El Mesa’: 19 capturados en megaoperativo contra el narcotráfico en Antioquia

Resumen: La Policía Nacional capturó a 19 integrantes del GDO ‘El Mesa’ en el Oriente antioqueño. Entre los detenidos están alias “Fabito”, “Pacho Fifi” y “Mimi”.

La captura de 19 integrantes del Grupo Delictivo Organizado (GDO) ‘El Mesa’ fue confirmada por la Policía Nacional en el Oriente antioqueño, tras una operación estructural desarrollada en el marco de la estrategia de seguridad “Actuando por Antioquia”.

El golpe se dio luego de ocho meses de investigación y tuvo incidencia en los municipios de El Retiro y Medellín.

Las autoridades ejecutaron 17 diligencias de registro y allanamiento que dejaron 15 capturas por orden judicial y 4 en flagrancia, por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el operativo fueron incautados 600 gramos de marihuana, 101 gramos de cocaína, 64 gramos de bazuco, siete celulares y $15,5 millones en efectivo.

Entre los detenidos destacan tres actores criminales de alto perfil: alias “Fabito”, cabecilla de zona y encargado de controlar la comercialización de drogas; alias “Pacho Fifi”, identificado como el financiero del grupo, a quien se le hallaron $9,4 millones; y alias “Mimi”, señalado como coordinador de zona, que había recuperado la libertad recientemente tras purgar una condena por concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, este resultado afecta de manera estructural al GDO ‘El Mesa’, debilitando sus finanzas ilegales, reduciendo su capacidad de expansión territorial y aportando a la contención del homicidio en la subregión.

La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana en Antioquia.

