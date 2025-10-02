Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Hombre asesinado con arma de fuego en zona rural de Betania, Antioquia. Autoridades investigan el homicidio registrado en la vereda Las Travesías.

Un hombre fue atacado a tiros en área afectada por disputas ilegales en Betania

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Betania, Antioquia, donde las autoridades investigan el homicidio de un hombre ocurrido en la vereda Las Travesías, el pasado 1 de octubre.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada con arma de fuego en una zona cafetera del corregimiento. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.

El crimen encendió las alarmas en la región, que en los últimos años ha enfrentado hechos de violencia asociados a disputas ilegales en zonas rurales.

La Policía y la Fiscalía ya asumieron la investigación para establecer móviles y responsables de este ataque armado.

La comunidad de Betania pidió mayor presencia de la fuerza pública y medidas de prevención que permitan frenar la escalada de violencia que persiste en algunas veredas del municipio.

